Як отримати страхову виплату, якщо авто з пробігом постраждало через обстріл

Під час повітряної атаки всі ми турбуємося про власну безпеку, а не про майно. І це правильно: здоров’я та життя важливіше за квартири, будинки та автомобілі. Тим паче, що збитки майну можна відшкодувати.

2 квітня під час конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі було оголошено про офіційний запуск Міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцям внаслідок війни, яку розв'язала Росія. Подати заяву на відшкодування можна через «Дію».

В повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова йдеться про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Автомобілів в переліку немає. Також поки що ніхто не знає як довго доведеться чекати на виплати репарацій від агресора. Наразі для повернення коштів можна використовувати інші способи, які працюють вже сьогодні.

Провідні українські страхові компанії досить давно випускають поліси КАСКО з покриттям воєнних ризиків. Зазвичай такі поліси доступні для нового автомобіля, а от автомобілі з великим пробігом страхувати по КАСКО беруться не всі страховики.

Про це повідомив директор з роздрібного бізнесу страхової компанії ІНГО Микола Матика. За його словами, ІНГО багато зусиль докладає для убезпечення людей та компаній від воєнних ризиків, і нещодавно випустила новий страховий продукт АвтоSave.

Поліс призначений для захисту саме таких легкових авто – старших 8 років. Страховка дозволяє отримати виплату 20-150 тисяч грн. саме за воєнні ризики. Наприклад, якщо авто буде пошкоджене прямим влучанням ракети чи дрону або уламками, пожежею, що виникла через обстріл, ударною звуковою хвилею або через наїзд військової техніки. Окрім безпосередньої виплати за шкоду автомобілю, страховик додатково компенсує витрати на документи, які підтверджують факт страхового випадку та розмір завданої шкоди.

Для отримання виплати до страхової компанії потрібно надати стандартний пакет документів, а до правоохоронних органів – письмову заяву щодо кримінального правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Відповідну копію витягу з ЄРДР за цією ж статтею також необхідно долучити до документів на виплату.

Розмір виплати залежить від обраної страхової суми. Чим менше страхова сума, тим дешевше поліс. Найпростіший варіант захисту коштує 3100 грн на рік.

Оформити та купити поліс можна за 5 хвилин просто на сайті або у смартфоні. Попередній огляд автомобіля проводити не потрібно. Дія полісу починається не раніше третього дня від дати підписання. Тобто, якщо подія сталася протягом двох календарних днів з дати підписання полісу, то відшкодування не виплачується. Виняток – продовження дії полісу на наступний рік, в цьому випадку відтермінування немає.

Також в страхових компаніях доступні програми, що дозволяють швидко отримувати відшкодування за пошкоджене війною житло.