Із певною особливістю: Skoda розсекретила нові подробиці про новий електрокросовер

Прем'єра цієї моделі відбудеться 31-го січня в Празі.

Стали відомі нові подробиці про електричний кросовер Skoda Enyaq Coupe iV.

Про це повідомляє пресслужба чеського виробника.

Зазначимо, що вперше цю модель показали на початку вересня 2021 року. Тепер чеська марка назвала дату дебюту моделі та розкрила деякі характеристики.

Презентувати новинку мають намір 31 січня 2022 року . За словами виробника, новий електрокар буде витонченішим за родинні Volkswagen ID.5 і Audi Q4 Sportback E-Tron. Але головною особливістю моделі стане коефіцієнт її лобового опору, що становить лише 0,234. Він не тільки перевершує інші моделі, побудовані на тій же платформі MEB (0,26), а й Tesla Model Y, яка має цей показник заявлений на рівні 0,23.

Електрокросоверу обіцяна передня панель Crystal Face з підсвічуванням із 131 світлодіода. Однак вона буде доступна лише як опція. Оснащення кабіни перейде новинці від стандартної моделі. Тобто в кабіні буде встановлена 5,3-дюймова цифрова панель приладів і мультимедійна система з 13-дюймовим екраном. В обробці будуть використані вже знайомі матеріали.

Базова версія Enyaq Coupe 60 iV отримає задній привід і один електромотор потужністю 179 к.с. Для його живлення використовуватиметься батарея місткістю 62 кВтг. За нею йде модифікація Enyaq Coupe 80 iV з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВтг. На вершині лінійки буде повнопривідна Coupe iV 80x. Сумарна потужність двох електродвигунів досягає 265 к.с. Очікується, що трохи пізніше з'явиться 306-сильна версія RS з більш спортивним дизайном і ексклюзивною обробкою салону. Щодо запасу ходу, то він становитиме 535 км.

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