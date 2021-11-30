Найпопулярніші українські АЗС скорегували ціни на автогаз: за скільки ним тепер можна заправитися

Він продовжує додавати у вартості.

Низка АЗС України протягом листопада скорегували ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що його середня вартість підвищилася на 60 коп./літр і тепер становить 19,06 грн/літр.

Зокрема, на АЗС WOG та ОККО вартість автогазу зросла в середньому на 70 та 66 коп./л, до 19,68 та 19,65 грн/л відповідно. Автогаз на станціях SOCAR подорожчав на 1 грн/л, до 19,98 грн/л.

Консолідована мережа АЗС "Привата", яка має найбільшу кількість газових модулів, підвищила ціни в середньому на 65-66 коп./л, до 18,32-18,33 грн/л. ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" та Motto подорожчав у середньому на 74 і 44 коп./л, до 19,32 грн/л та 19,20 грн/л відповідно.

KLO та "Авантаж 7" підняли ціни на 79 коп./л та 70 коп./л, до 19,58 грн/л та 18,55 грн/л. Такі мережі як "Паралель", AMIC, BVS, Marshal, "Автотранс" та інші підняли ціни на 30-70 коп./літр.

enkorr.ua

Раніше водіям розповіли, чого очікувати з цінами на автогаз найближчим часом.