10-місячна дитина оновила матері електрокар Tesla на 10 тисяч доларів

Вона замовила їй повний пакет автономного водіння.

Мобільний телефон завжди був популярною забавкою для дітей. Утім, іноді це може призвести до певних наслідків.

Один із таких випадків стався з жінкою та її 10-місячною дитиною. Поки матір займалася своїми справами, малятко вирішило оновити їй електрокар Tesla на 10 тисяч доларів. Утім, зроблено це було не навмисно.

Уся річ в тому, що дитина бавилася з мобільним телефоном та випадково зайшла у додаток компанії. Там після багатьох натискань їй вдалося замовити повний пакет автономного водіння.

Відповідне відео матір виклала на своєму каналі в TikTok. У ролику вона показала свою дитину та як її електрокар сам виїжджає з гаражу. Цікаво, що жінка дуже пізно виявила те, що зробила її дитина і вже не змогла повернути кошти за покупку, тому що пройшло більше 48 годин.

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Також у відео вона критикує Tesla та розробників їхнього додатку через його недостатню безпеку та вразливість. Вона незадоволена через те, що перед здійсненням покупки програма не запитала пароль безпеки.

Додамо, що відео жінки вже набрало 1,7 мільйона переглядів та сотні коментарів. Деякі критикують її, тому що вважають, що це вона винна у цій ситуації через те, що лишила телефон дитині.

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