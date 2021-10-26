100 тисяч Tesla за 4,2 млрд доларів: сервіс із прокату автомобілів здійснив найбільшу разову купівлю електрокарів в історії

100 тисяч Tesla за 4,2 млрд доларів: сервіс із прокату автомобілів здійснив найбільшу разову купівлю електрокарів в історії

Нещодавно ця компанія була на межі банкрутства.

Один із найбільших операторів із прокату автомобілів Hertz здійсним серйозну закупівлю електромобілів Tesla .

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Hertz придбав 100 електрокарів компанії Ілона Маска на загальну суму в 4,2 млрд доларів. Своє замовлення Hertz планує отримати до кінця 2022 року, це найбільша разова покупка електромобілів за всю історію. Також компанія планує встановити тисячі зарядних пристроїв, які будуть доступні клієнтам, які орендують електромобілі.

"Електромобілі зараз є масовими, і ми тільки почали спостерігати зростання світового попиту та інтересу. Новий Hertz стане лідером у сфері мобільності, починаючи з найбільшого автопарку з оренди електромобілів у Північній Америці та зобов’язань розвивати наш парк електромобілів і надавати найкращий досвід оренди та підзарядки для клієнтів", - сказав тимчасовий генеральний директор Hertz Марк Філдс.

Так, згідно з поточним замовленням, електромобілі складатимуть понад 20 відсотків світового парку Hertz.

Цікаво, що буквально кілька місяців тому Hertz була на порозі банкрутства через радикальне зниження активності користувачів, пов'язаного з пандемією коронавірусу. Однак у результаті керівництво компанії спільно з інвесторами зуміло зробити правильні кроки і не тільки уникнути руйнування, а й зробити заділ на майбутнє.

Наразі автопарк Hertz складає близько 500 тисяч легкових автомобілів та фургонів. Найближчими роками сервіс прокату розраховує замінити всі свої ДВЗ-автомобілі на електричні аналоги.

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