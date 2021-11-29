1000 кілометрів на одному заряді: Mercedes-Benz презентував новий електрокар

Компанія Mercedes-Benz привідкрила "завісу" таємниці та показала тизер нового електромобіля.

Інженери Mercedes-Benz створили новий надефективний електромобіль, який від одного заряду може проїхати більш ніж 1000 кілометрів.

Але цього “красеня” придбати не вийде. Автовиробник планує використовувати машину для тестування нових технологій. Mercedes-Benz постійно намагається підняти ефективність своїх електромобілів, але для того, щоб випустити на ринок нову технологію, її треба багато тестувати. І саме цю місію буде нести новинка. Про це, повідомило видання Electrek.

https://electrek.co

В цьому році Mercedes-Benz анонсував оновлений план електрифікації, в якому запланований перехід на повністю електричний двигун до 2030 року.

Також німецький виробник запускає нові програми, які і будуть направлені на досягнення нових цілей.

Одна з них - Mercedes-Benz VISION EQXX, автомобілі, які підпадатимуть під цю програму матимуть велику оптимізацію та отримають реальний запас ходу у 1000 кілометрів.

Сама концепція та нові технології компанії будуть презентовані 3 січня 2022 року, а вже перші електромобілі, які отримають деякі агрегати з оновленої програми, повинні з’явитися на початку 2023 року.

Однією з головних “фішок” оновленої платформи – батарея. Акумулятор отримає щільність енергії на 20% вище, ніж в EQS. Що повинно значно підвищити його ефективність.

Звісно технологія ще дуже сира і поки вона пройде повне тестування та покаже реальні результати можуть пройти роки. Але Mercedes-Benz чітко показав направлення, в якому рухаються майбутні електромобілі компанії.

Нагадаємо, що на ринку України з'явився новий електрокрос від Mercedes-Benz з запасом ходу 419 кілометрів.