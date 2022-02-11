1000 кілометрів від одного заряду: в Норвегії презентували електрокар з рекордним запасом ходу

1000 кілометрів від одного заряду: в Норвегії презентували електрокар з рекордним запасом ходу

Автомобіль дуже футуристичний та має вражаючі технічні характеристики

Компанія Fresco Motors з норвезького міста Трондхейм презентувала електрокар Fresco XL, який повинен стати конкурентом Tesla та Porsche.

В компанії запевнили, що автомобіль повинен від одного заряду проїхати щонайменше 1000 кілометрів. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці компанії.

Автомобільний ринок Норвегії досить специфічний: там дуже люблять електромобілі, тому їх в країні цілих 70%. Особливо популярні: Tesla Model Y та Model 3, Volkswagen ID.4 і ID.3, а також Porsche Taycan. Та не дивлячись на це, вітчизняного електрокара в Норвегії досі не було. Тому Fresco Motors покладає високу надію на свою нову “електричку”.

Компанія ще у 2019 році намагалась вийти на ринок зі своїм електрокаром Reverie, та щось пішло не за планом і про стартап забули на кілька років. І ось цього року анонсували маркетологи анонсували футуристичний електрокар, який матиме рекордний запас ходу. Для порівняння, на сьогоднішній день найбільш далекобійним електрокаром вважається Lucid Air, який здатний проїхати без підзарядки 837 кілометрів. Правда, у розробці у Mercedes-Benz знаходиться Vision EQXX з аналогічним запасом ходу 1000 кілометрів, але в серію він поки не пішов.

Frescomotors

В компанії вирішили розпочати розробку нового електрокара з самого початку. Fresco XL отримає інтегровану в силову структуру батарею та два електричні двигуни, яким допомагатиме АКПП на 4 передачі. До першої сотні електрокар розганятиметься усього за 2 секунди. Максимальна швидкість буде на рівні 300 кілометрів.

Нагадаємо, що Toyota та Suzuki розробляють дешевий електрокросовер: що відомо про модель.