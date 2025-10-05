12 дієвих способів, як позбутися сонливості за кермом

Водій / © iStock

Дрімота за кермом небезпечна не менше, ніж перевищення швидкості. Вона непомітно позбавляє водія концентрації та стає причиною сотень аварій щороку. Але прості прийоми допоможуть залишатися уважним у дорозі навіть після багатьох годин за кермом.

Про це пише видання SUV News.

Контрастна температура в салоні

Тепле повітря і м’яке сидіння сприяють дрімоті. Щоб прокинутися, варто відкрити вікно або виставити кондиціонер на 15–17°C. Прохолода стимулює мозок залишатися активним.

Правильна постава

Сидіть прямо, тримайте спину і плечі у невеликому напруженні. Це не тільки зменшує втому, а й допомагає мозку не «засинати» під час руху.

Розмова з пасажирами

Спілкування під час поїздки допомагає відволіктися від сонливості. Якщо всі пасажири втомлені, краще зробити коротку зупинку.

Короткі фізичні паузи

Зупиняйтеся кожні 2–3 години для 5–10 хвилин ходьби або легких вправ: присідань, розтяжки, рухів руками. Це активує кровообіг і знімає втому.

Холодна вода

Вмивання холодною водою або протирання обличчя серветкою миттєво підбадьорює. Це простий, але ефективний спосіб швидко прокинутися.

Кава з коротким відпочинком

Випийте каву і відразу подрімайте 20 хвилин. Кофеїн почне діяти саме тоді, коли ви прокинетеся, і додасть енергії.

Легка їжа та вода

Уникайте енергетиків. Вода ефективніше бореться з втомою, а легкі перекуси — яблука, горіхи, шматочок шоколаду — допомагають підтримувати концентрацію.

Жування для активності мозку

Постійне жування відволікає від сонливості та допомагає тримати увагу на дорозі.

Ігри для мозку

Рахуйте автомобілі, дорожні знаки або інші предмети на трасі. Це підтримує активність розуму і запобігає засипанню.

Музика та спів

Слухайте ритмічні або навіть тривожні мелодії, підспівування посилює ефект. Музика допомагає залишатися в тонусі.

Системи контролю втоми в авто

Сучасні автомобілі оснащені датчиками, які сигналізують про втому водія. Однак покладатися лише на техніку небезпечно — краще поєднувати її з власними методами боротьби з сонливістю.

Планування маршруту

Розбивайте поїздку на сегменти і передбачайте регулярні зупинки. Запобігання втомі завжди ефективніше та безпечніше за екстрене реагування на наслідки ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як керувати автомобілем під час дощу та розповідали про дієві поради, які допоможуть уникнути ДТП.