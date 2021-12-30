120 новеньких Chevrolet Corvette C8 перетворяться на брухт: що стало причиною

Автомобілі розібрали та підготували до утилізації.

Більше сотні повністю нових спорткарів Chevrolet Corvette C8 стоять розібрані просто неба та чекають утилізації. Дивлячись на ці знімки просто стає моторошно.

Справа у тому, що нещодавно в американському штаті Кентуккі пройшло потужне торнадо і воно зачепило підприємство марки Bowling Green. Про це повідомляється в соціальній мережі Facebook.

Автомобілі отримали серйозні пошкодження від стихії. Інженери General Motors відновили їх, але трохи згодом, було вирішено, що машини можуть мати скриті дефекти і клієнтах їх продавати неможна.

Матінка природа спровокувала пожежу на заводі і вогонь пошкодив всі автомобілі. Вони стояли на території виробництва та вже чекали на доставку новим власникам. GM довелося повернути гроші клієнтам і тепер, щоб отримати новий Corvette C8 їм доведеться знову ставати в чергу та чекати, поки авто зійде з конвеєру.

Звісно, якби компанія Chevrolet виставила ці авто навіть відразу після пожежі на аукціон, їх би розкупили за кілька днів. Та хоч десяток з них, точно би опинились в нашій країні. Але тепер, перекупникам доведеться шукати інші варіанти швидкого заробітку.

Нагадаємо, що у США знайшли "кладовище" з десятками легендарних жовтих таксі.