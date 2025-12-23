15 смертей у ДТП: двері Tesla стали центром гучного розслідування

Tesla Model Y / © motor1.com

Щонайменше 15 людей загинули в аваріях за участю автомобілів Tesla у США, коли після зіткнень не вдавалося відчинити двері, а салон займався.

Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg, яке вперше спробувало кількісно оцінити смертельні інциденти, пов’язані з роботою електричних дверних ручок.

Офіційної статистики таких смертей у США не існує. Жодне федеральне чи штатне відомство окремо не фіксує аварії, де люди не змогли вийти з електромобіля через заблоковані двері. Тому журналісти Bloomberg провели власне розслідування — на основі поліцейських і пожежних звітів, судових справ, скарг водіїв, дописів у соцмережах і матеріалів місцевих медіа.

Результат: щонайменше 15 загиблих у 12 аваріях за останні десять років. У всіх цих випадках пасажири або рятувальники не змогли відчинити двері Tesla після ДТП, коли авто вже горіло або займалося. Причому понад половина смертей сталася з листопада 2024 року, що може свідчити про зростання кількості таких інцидентів.

Один із найяскравіших прикладів — аварія у штаті Вірджинія цього місяця. Після зіткнення Tesla Model Y загорілася, але двері не відчинялися. Патрульному поліцейському довелося розбити вікно, щоб витягти водія. Увесь порятунок потрапив на відео з нагрудної камери. За оцінкою Bloomberg, цей сценарій майже повністю повторює інші аварії, які журналісти документували раніше.

Зібрати точні дані складно. У перші хвилини після ДТП не завжди можна встановити, чи саме двері були заблоковані, і що конкретно завадило евакуації. Тому Bloomberg враховував лише ті випадки, де були докази, що люди пережили сам удар, але не змогли вибратися через проблеми з дверима. Серед таких доказів — сажа в дихальних шляхах або підвищений рівень карбоксигемоглобіну, що свідчить про вдихання диму вже після аварії.

Журналісти використали дані National Highway Traffic Safety Administration про всі смертельні аварії електромобілів із пожежами з 2012 по 2023 роки, а також окремо зібрали інформацію про випадки 2024–2025 років. Кожен епізод перевіряли через місцеві ЗМІ, заяви поліції та судові документи. Загалом було опрацьовано тисячі сторінок матеріалів, включно із записами дзвінків 911, аудіо та відео — там, де вони були доступні.

Деякі історії звучать особливо моторошно. Після аварії Tesla Model S у Вісконсині, де загинули п’ятеро людей, очевидці повідомляли, що чули крики з салону. Bloomberg отримав записи кількох дзвінків до 911, зокрема й автоматичний виклик з Apple Watch одного з пасажирів.

Ще один випадок стався в жовтні в місті Істон, штат Массачусетс. 20-річний водій Tesla Model Y після зіткнення з деревом подзвонив у 911 і сказав, що заблокований у машині, яка починає горіти. Згодом його тіло знайшли на задньому сидінні.

Проблемою зацікавилися регулятори. У вересні NHTSA розпочала розслідування щодо того, чи можуть дефекти дверей у Tesla Model Y заважати доступу до салону після аварій. Відомство запросило в компанії перелік скарг, пов’язаних із ДТП, пожежами, травмами та смертями. Схожі питання розглядають також у Китаї та країнах Європи.

Tesla на запити Bloomberg не відповіла. Раніше компанія заявляла, що її автомобілі відповідають усім нормам безпеки, добре проходять краш-тести й мають механічні замки. Водночас Tesla повідомляла, що працює над новими дверними ручками, які поєднуватимуть електронні та ручні механізми, а також над автоматичним розблокуванням дверей у разі серйозної аварії. Коли саме ці рішення з’являться і для яких моделей — компанія не уточнила.

Нагадаємо, у французькому місті Ла-Сьота авто після невдалого маневру опинився просто у воді муніципального басейну. Інцидент стався у четвер, 11 грудня, близько 21:00 на парковці спортивного комплексу Поль-Елюар.