3 065 "коней" потужності та розгін до "сотні" за півтори секунди: представлений найшвидший гіперкар на планеті

3 065 "коней" потужності та розгін до "сотні" за півтори секунди: представлений найшвидший гіперкар на планеті

Модель доступна в двох версіях.

Грецька компанія SP Automotive представила найшвидший гіперкар у світі - Chaos.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що для покупців буде запропоновано дві версії. Перша під назвою Earth буде адаптована для повсякденної експлуатації на звичайних дорогах. У цьому варіанті віддача двигуна досягатиме 2 049 к.с. та 1389 Нм. Купе масою 1388 кг зможе розігнатися до 100 км/год за 1,9 с.

Друга версія Zero Gravity отримає двигун, налаштований на роботу на біоетанолі Е85. Внаслідок цього він здатний розвивати 3 065 к.с. та 1984 Нм. Крім того, ця версія буде легша (1272 кг). Вона зможе розганятись до першої "сотні" за 1,55 с. За словами творців, обидва варіанти купе зможуть подолати позначку 500 км/год.

automotive.spyrospanopoulos.com

У салоні машини встановлений сенсор розпізнавання відбитків пальців, вбудовані камери розпізнають водія і навіть за виразом обличчя можуть адаптувати характеристики водіння відповідно до настрою.

Гіперкар Chaos рухається 4,0-літровим двигуном V10 з подвійним турбонаддувом, який буде доступний з двома рівнями потужності. Роль трансмісії покладена на 8-ступінчасту роботизовану трансмісію з подвійним зчепленням. Двигун спроєктований та розроблений грецькими інженерами. Усі основні елементи двигуна надруковані на 3D-принтері. Блок циліндрів виконаний з магнію, поршні та шатуни – з титану, турбонагнітачі – з вуглецевого волокна та магнію.

automotive.spyrospanopoulos.com

Заявлено, що компанія хоче зробити 20 ультракарів для кожного континенту, при цьому модель ексклюзивно поширюватиметься на Sotheby's. Першу партію машин уже розпродано, постачання новинки заплановано на початок 2022 року.

Ціни починаються від 5,5 млн. євро за базовий варіант потужністю 2 000 к.с. і можуть сягати 12,4 млн євро за топову 3 000-сильну версію.

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