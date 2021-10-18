32-річну спортивну Mazda продали на аукціоні за рекордну вартість

Модель другого покоління RX-7 коштувала 63 тисячі доларів.

На аукціоні Bring a Trailer Mazda RX-7 другого покоління 1989 року продали за рекордні 63 тисячі доларів.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Попередній рекорд моделі на цьому аукціоні належав версії Turbo II 1988 року, за яку заплатили 28 500 доларів. Перевершити цю цифру RX-7 1989 року вдалося всього через місяць.

autoevolution.com

Автомобіль має лише 3540 км пробігу. Ще однією її особливістю є те, що це модель 5 серії, яка випускалася з 1989 по 1992 рік. Вона була краща, ніж 4 серія, і була альтернативою Porsche 944.

Продавець володіє автомобілем з 1995 року, але здебільшого утримував його на зберіганні. Коли ця машина вийшла з дилерського центру в 1989 році, то коштувала 27 313 доларів.

Зараз через вік у неї трохи зношені сидіння, не ідеальне фарбування і ще кілька дрібних проблем. За автомобіль почали боротися за кілька годин до завершення аукціону. Його ціна швидко перевищила 30 000 доларів і за три години цифра збільшилася більш ніж вдвічі.

Раніше повідомлялося, що у США на аукціоні за 345 тисяч доларів продають згорілий Bugatti Chiron.

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