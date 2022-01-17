38 секунд на збірку автомобіля: що відомо про найефективнішу фабрику Tesla

38 секунд на збірку автомобіля: що відомо про найефективнішу фабрику Tesla

Автомобілі можуть сходити з конвеєру швидше, ніж ви прочитаєте цю статтю.

Завод Tesla у Шанхаю визнано найефективнішим заводом у світі зі збірки електрокарів. Середній час збірки одного автомобіля складає чуть більше ніж 38 секунд. Це за умови цілодобової роботи та без вихідних.

Свіжі кадри з безпілотників, які показують надзвичайно високий темп виробництва на китайській гігафабриці Tesla розмістили на офіційному Youtube-каналі Шанхайської гігафабрики Tesla.

Компанія Tesla показала на 10 хвилинному ролику виробництво 18 автомобілів Tesla Model Y. На іншому відео, яке триває також 10 хвилин, вже показаний процес збірки 11 автомобілів Tesla Model 3, на них конвеєр витрачає по 55 секунд.

Якщо компанія підніме планку та використає таку швидкість на повсякдень, тоді завод зможе збирати 1.5 мільйонів автомобілів за рік. Тож, можна припустити, що завод у Шанхаю може реально випускати щонайменше 1 мільйон електрокарів за 2022 рік.

Наразі, гігафабрику готують до третьої фази будівництва – площа буде збільшена у два рази, що дозволить розвернути ще більші потужності. Та звісно, ситуація з напівпровідниками та пандемією з легкістю може внести свої корективи.

Нагадаємо, що нещодавно Tesla оновила популярний ліфтбек Model S.