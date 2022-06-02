4 нововведення в автострахування. Розповідає сервіс hotline.finance

Від 1 липня набуде чинності низка нововведень щодо обов'язкового страхування ОСАЦВ, які мають посилити фінансовий захист водіїв та наблизити ринок страхування до європейського рівня.

У партнерському матеріалі з українським сервісом онлайн-страхування hotline.finance розглянемо ключові зміни, які чекають на водіїв.

Збільшення розміру страхових виплат

Вже від липня будуть підвищені ліміти з ОСАЦВ, які наразі невеликі на тлі зростання цін на ремонт автомобіля.

за шкоду, заподіяну майну потерпілих, виплату буде піднято до 160 000 грн., замість 130 000 грн.

за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, виплата досягне 320 000 грн., замість 260 000 грн.

У Європейському Союзі, наприклад, покриття автоцивілки досягає мільйонів євро.

Збільшення виплати за Європротоколом

Розмір компенсації за матеріальні збитки у разі оформлення учасниками ДТП Європротоколу збільшили до 80 000 грн. Наразі максимальна сума за ним становить 50 000 грн.

Нагадуємо, що Європротокол – це документ, який учасники аварії можуть самостійно оформити, аби зафіксувати факт ДТП без виклику поліції.

Розширення діапазону значень коригувального коефіцієнта до базового страхового платежу

Коефіцієнт дозволить страховим компаніям звести до мінімуму ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів.

Інформація про поліс «Зелена карта» буде включена до єдиної бази МТСБУ

Від липня інформація про укладені електронні договори «Зелена карта» включатиметься до єдиної централізованої бази даних Моторно (транспортного) страхового бюро України за аналогією з ОСАЦВ. Це допоможе водіям отримувати повну інформацію за укладеними договорами.

Крім цього функціонал знизить можливість шахрайства, яке ще зустрічається при оформленні паперового бланка "Зелена карта".

Що буде з ціною на ОСАЦВ і як зекономити вже зараз?

Імовірно, що після набуття чинності нововведень, вартість поліса ОСАЦВ зросте, хоча великого стрибка не передбачається.

Щоб заощадити, водії зараз можуть оформити електронний ОСАЦВ за старою ціною на сервісі страхування hotline.finance. Продаж відкритий за 3 місяці до початку дії полісу. Актуальний договір надсилається на email клієнта та підтягується в мобільний додаток hotline.finance.