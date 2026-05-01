4 тисячі гривень податку щомісяця: кого з власників автомобілів торкнуться нові правила

Заряджання електрокара / © carscoops.com

В Україні електрокари можуть обкласти щомісячним податком: до 4 тисяч гривень залежно від вартості авто.

Про це це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Сергій Нагорняк, коментуючи ідею законодавчих змін.

За словами нардепа, нинішня система створює дисбаланс, адже частина власників електомолібів не сплачує податків на рівні з іншими учасниками ринку.

Нагорняк також вважає, що електромобілі фактично субсидуються державою через пільгові тарифи на електроенергію для зарядки.

Депутат пропонує запровадити податок, який залежатиме від вартості автомобіля та умовно його «класу», з фіксованою щомісячною ставкою.

«Може бути градація для категорій авто… для автомобіля вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць», — уточнив він.

За словами Сергія Нагорняка, такий підхід мав би вирівняти податкове навантаження між власниками електро- та авто з ДВЗ, однак потребує детального опрацювання.

Нагадаємо, експерти радять не заряджати електромобіль до 100%, оскільки це шкодить батареї.

