40% реагенту AdBlue в Україні не якісні - експерти

Експерти Інституту споживчих експертиз закупили зразки AdBlue і продіагностували їх в сертифікованій лабораторії.

Дослідники відібрали п’ять проб AdBlue в найбільш популярних мережах АЗС та роздрібній торгівлі. Було придбано реагенти AdBlue від CrossChem (КросХім є одним з найбільших виробників в Україні), NOXY, EcoBlue (БРСМ-Нафта, виробляється згідно ТУ і не є запатентованим реагентом AdBlue), реалізується у власній мережі АЗС, TIZINOX, реалізується в автомагазинах, і білоцерківський виробник NEW FORMULA.

Лабораторні дослідження показали, що три реагенти з п’яти дійсно являються AdBlue, тобто повністю відповідають європейському стандарту ISO 2224. Р реагентах CrossChem та NOXY було виявлено нульове значення концентрації шкідливих альдегідів, мінімальні значення нерозчинного осаду (2,4 і 2,9 мг/кг відповідно при допустимих 20 мг/кг), а також незначні концентрації металів. Наприклад, у розчині CrossChem зовсім відсутні фосфати та мідь. Такі показники, перш за все, свідчать про використання при виробництві якісного карбаміду і правильну демінералізацію води. Що ж стосується вартості, то тут «розбіг» колосальний – якщо реагент CrossChem в роздробі коштує 34 гривні за літр, то NOXY вже 130!

В «червону» зону потрапили два інші зразки реагентів, що досліджувалися. У реагенті TIZINOX перевищено масову концентрацію вмісту міді та цинку, але незначно. А справжній «сюрприз» чекав експертів у зразку EcoBlue (БРСМ-Нафта). У цьому реагенті масова концентрація шкідливих альдегідів виявилася 34 мг/кг при нормативі не більше 5. Семикратне перевищення! По вартості обидва зразка в роздробі вартують 60 грн. за літр. Якщо порівняти цю ціну з CrossChem, наприклад, вийде майже вдвічі дорожче, при тому, що перший зразок якісний.

Загалом, тест показав, що з’явився певний прогрес в розрізі якості на ринку AdBlue. Якщо минулого року 70 відсотків українського ринку AdBlue не відповідало нормативам ISO 22241, то цього – лише 40%.