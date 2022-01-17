400 кілометрів на одному заряді: Peugeot анонсувала новий потужний електромобіль

Автомобіль матиме сучасний дизайн та потужний електричний двигун.

Компанія Peugeot повідомила, що новий e-308 у кузові універсал та хетчбек матимуть більш потужний двигун та більший акумулятор, ніж у молодшої версії e-208.

Новинку представлять та запустять у серію вже на початку 2023 року. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Базова версія такого автомобіля коштуватиме 35 тисяч євро (приблизно 1 050 000 грн). Дизайн “електрички” буде дуже схожий на своїх попередників з традиційними двигунами. Не дивлячись на те, що автомобіль отримав чималу батарею, його вага майже не змінилась – 1600 кг.

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Фірмове компонування салону i-Cockpit також вирішили зберегти. Тому в інтер’єрі ми побачимо невеличке кермо, та високо посаджену віртуальну панель приладів, але графічну складову змінять і зроблять більш сучасною та футуристичною.

Для того, щоб автомобіль мав правильне розподілення ваги, акумуляторну батарею встановлять у днище задньої частини авто. Звісно, це трохи забере простір багажника. Його обсяг буде такий самий, як у гібридних версій моделі – 361 л у хетчбеку та 548 л – в універсалі.

Лінійку двигунів можна зустріти у моделей Peugeot e-208 и e-2008, але її трохи доопрацювали. Зокрема, потужність двигуна збільшать з 136 до 156 кінських сил. Найголовніше, що ємність акумуляторної батареї збільшиться з 50 до 54 кВт∙год. До того ж зменшать енергоспоживання установки, що дозволить збільшити запас ходу Peugeot e-308 2023 до 400 км. З такими характеристиками та габаритами, автомобіль ідеально підходить для пересування містом.

Нагадаємо, що світовий автовиробник оголосив про повну відмову від авто з ДВЗ у Європі.