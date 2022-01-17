400 кілометрів за годину: Hennessey розігнала до шаленої швидкості гіперкар Venom F5

Представники компанії запевнили, що автомобіль може показати значно кращий результат.

Тюнинг-ательє Hennessey Special Vehicles розпочала повноцінне тестування нового гіперкара Venom F5.

На тестовому полігоні Джоні Бомера у Флориді, пілоту вдалося розігнати автомобіль більш ніж до 400 кілометрів за годину. Також, інженери запевнили, що машина з легкістю подолає відмітку у 480 кілометрів за годину. Про це повідомляють на офіційному сайті ательє.

Для того, щоб зрозуміти, як себе поводить Venom F5 на великій швидкості, було вирішено перевірити його при розгоні до 400 кілометрів за годину. Звісно, можна було видати і більшу швидкість, але в цьому немає потреби. Всі необхідні показники були отримані і без додаткового ризику. Компанія в рамках їздових випробувань продовжує тести силової установки та збирає дані про аеродинамічну ефективність кузова, перш ніж приступити до рекордного заїзду.

Вже незабаром, на цьому самому треку, компанія планує встановити новий рекорд швидкості. Та поки гіперкар повинен пройти повне тестування та налаштування. Також, на цій стадії готовності, інженери можуть внести деякі модифікація, для того, щоб зробити 1842-сильне купе ще швидшим та стабільнішим.

Нагадаємо, нещодавно назвали гіперкари, які мають найвищу швидкість: топ-5 моделей.