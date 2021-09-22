42-річний Porsche, яким керував Том Круз у знаменитому фільмі, продали на аукціоні за рекордну суму

42-річний Porsche, яким керував Том Круз у знаменитому фільмі, продали на аукціоні за рекордну суму

Він взяв участь в одній з найвідоміших гонитв кінематографа.

На американському аукціоні Barrett-Jackson відбулися торги, під час яких за рекордну суму пішов з молотка Porsche 928 зразка 1979 року.

Про це йдеться на офіційному сайті аукціонного будинку.

Головною особливістю цього транспортного засобу є те, що ним керував голівудський актор Том Круз у фільмі "Ризикований бізнес". Porsche 928 "грала" в сцені погоні – однієї з найбільш знаменитих в кінематографі. Кажуть, купе стало для Тома Круза своєрідним тренажером: на ньому актор навчався керувати "механікою".

Цей Porsche 928 спочатку був білим. За два роки спеціально для фільму "Ризикований бізнес" купе перефарбували в бронзовий. Під час знімання використовували кілька однакових спорткарів, проте саме цей Porsche, за словами представників аукціонного дому, частіше за інших задіяли в кадрі.

По завершенню знімального процесу Porsche 928 пропав на десятиліття. Спорткар виявили на початку 1990-х років. Автомобілю негайно провели повну реставрацію, після чого культова машина брала участь у безлічі тематичних заходів, а також як експонат в світових музеях. Салон спорткара виконаний з натуральної коричневої шкіри.

Під капотом Porsche 928 знаходиться 4,5-літровий двигун V8 потужністю 240 кінських сил, який пов'язаний з п'ятиступінчастою "механікою". За культовий автомобіль невідомий колекціонер заплатив 1 980 000 доларів, що зробило модель найдорожчим Porsche 928 в історії.

Раніше розповідалося про те, що суперкар McLaren із мізерним пробігом продали на аукціоні за рекордні 20 мільйонів доларів.

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