5 базових навичок, щоб заощадити на СТО та не залежати від механіків: подробиці

Шини / © pixabay.com

Опанування елементарних навичок обслуговування автомобіля не лише зменшує залежність від автомеханіків, але й дарує впевненість на дорозі. Почати варто з регулярних оглядів, які не потребують складних інструментів.

Про це пише Jalopnik.

Перевірка рідин: Розвивайте звичку контролювати рівні моторного мастила, охолоджувальної та гальмівної рідини.

Фільтри: Своєчасна заміна повітряних фільтрів двигуна та салону покращує роботу мотора та якість повітря всередині.

Візуальний огляд: Простий огляд ременів та шлангів під капотом допоможе виявити тріщини чи потертості ще до того, як вони стануть серйозною поломкою.

Безпека на дорозі напряму залежить від гарної видимості. Тому вміння швидко замінити перегорілу лампочку в фарі є надзвичайно корисним. Те ж саме стосується щіток склоочисника: їхня заміна займе лише кілька хвилин, але значно покращить огляд у негоду.

Регулярно перевіряйте тиск у шинах і підтримуйте його на рекомендованому рівні, щоб уникнути нерівномірного зносу та підвищеної витрати пального.

А навичка заміни колеса в разі проколу, знання, де знаходиться запаска та домкрат, позбавить вас від стресу в екстреній ситуації.

Переходячи до більш серйозних завдань, варто опанувати заміну моторного мастила. Ця процедура є ключовою для довговічності двигуна і здатна заощадити сотні гривень на кожному візиті в сервіс. Разом з мастилом варто оновлювати і свічки запалювання — це нескладна операція, що напряму впливає на стабільність роботи двигуна та витрату пального.

Деякі процедури вимагають особливої уваги до безпеки. Наприклад, при заміні акумулятора важливо дотримуватися правильної послідовності від’єднання клем, щоб уникнути короткого замикання.

Але найважливіше золоте правило: якщо для роботи потрібно підняти автомобіль, ніколи не покладайтеся лише на домкрат. Обов’язково використовуйте надійні страхові стійки — це може врятувати вам життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що треба мати в автомобілі взимку.

Зокрема, експерти оприлюднили перелік предметів, без яких холодна пора може стати справжнім випробуванням для водія. Подбайте про те, щоб «запастися» необхідним перед стартом сезону.

Фахівець радить завжди мати в багажнику: щітку для снігу, скребок для скла, лопату, пускові дроти, буксирувальний трос, запас технічних рідин (моторна олива, антифриз, засіб для доливання і рідину для розморожування замків), ланцюги проти ковзання.