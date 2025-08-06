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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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5 помилок, за які на СТО відповідальний власник, а не майстер

Не всі помилки на СТО — провина майстра, у деяких випадках відповідальність лягає на самого водія.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ремонт авто

Ремонт авто / © iStock

СТО не завжди несе відповідальність за поломки після ремонту. Якщо водій сам купив деталі, підписав акт без перевірки чи приховав історію авто — провина лягає саме на нього. Ці 5 поширених помилок можуть дорого обійтися, якщо не знати про юридичні нюанси взаємодії з майстернею.

Про це пише видання SUV News.

П’ять найпоширеніших ситуацій, коли вину не перекладеш на механіка — і краще це знати наперед.

Ви самі принесли запчастини — ви за них і відповідаєте

Бажання зекономити — зрозуміле, але іноді воно обертається фінансовими втратами. Якщо ви купили запчастини або витратні матеріали самостійно й просто передали їх майстру, СТО більше не відповідає за їхню якість.

Що може піти не так

  • деталь виявиться бракованою або неоригінальною;

  • вона не підійде за характеристиками;

  • через неї виникне додаткова поломка.

Порада: замовляйте комплектуючі через СТО з офіційними документами та чеком. Так ви отримаєте хоч якусь гарантію та юридичну можливість захистити себе у разі проблем.

Ви не перевірили результат — підпис = згода

Після завершення ремонту працівники сервісу зазвичай просять клієнта підписати акт виконаних робіт або інший документ, який підтверджує, що всі послуги надані в повному обсязі, а стан авто вас влаштовує.

Що це означає на практиці

  • підпис = відсутність претензій;

  • навіть якщо щось зламається через годину — довести вину СТО буде майже нереально.

Порада: перед підписом вимагайте провести перевірку, зробіть тестовий виїзд, задайте питання про гарантію — усе це повинно бути задокументовано.

Відмовились від рекомендацій майстра — це ваш ризик

Часто після діагностики механік радить замінити одразу кілька елементів, які працюють у парі. Наприклад, помпу разом із ременем ГРМ. Якщо ви вирішили зекономити й зробити лише частину робіт — ризикуєте.

Наслідки ігнорування

  • поломка вузла через проігноровану пораду;

  • у разі аварії довести провину сервісу буде неможливо.

Порада: завжди уточнюйте, які можуть бути наслідки при частковому ремонті, і просіть письмову фіксацію відмови або рекомендацій.

У СТО немає страховки, а ви цього не знали

В Україні страхування професійної відповідальності для автосервісів — не обов’язкове. Тобто у разі помилки механіка, вам доведеться або домовлятись, або судитись. І в суді довести провину без чітких доказів складно.

Що робити

  • заздалегідь запитуйте, чи має СТО страховий поліс

  • співпрацюйте з перевіреними майстернями, де ведеться документація, є чеки та офіційні договори.

Порада: не сподівайтесь на «на слово» — вимагайте офіційного підтвердження послуг та умов гарантії.

Прихована інформація про авто може зіграти злий жарт

Майстри не мають телепатичних здібностей. Якщо ви не повідомите, що машина була в ДТП, має встановлені сторонні електронні блоки або змінену підвіску, сервіс не зможе правильно провести діагностику.

Чим це загрожує

  • некоректний ремонт;

  • збільшення вартості обслуговування;

  • відмова сервісу від відповідальності.

Порада: повідомляйте максимум відомостей про історію авто. Навіть дрібниці можуть змінити підхід до ремонту.

Візит на СТО — це не повна передача відповідальності. Як власник авто, ви зобов’язані:

  • уважно ставитися до документів;

  • нести відповідальність за свої дії;

  • не ігнорувати поради фахівців;

  • бути юридично підкованим.

Дотримуючись цих принципів, ви не тільки уникнете непередбачуваних витрат, а й зможете захистити свої інтереси, якщо щось піде не так.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.

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