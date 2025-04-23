6 небезпечних автоаксесуарів, що загрожують вашій безпеці

6 небезпечних автоаксесуарів / © pixabay.com

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Кожен водій хоче зробити свій автомобіль максимально комфортним. Однак деякі популярні гаджети та прикраси не лише марні, а й небезпечні. Співробітник Патрульної поліції назвав шість речей, які варто негайно прибрати з салону.

Про це повідомило видання «SUV News».

Заглушки ременів безпеки — це не лише порушення ПДР, а й пряма загроза життю. Під час ДТП непристебнутий водій ризикує отримати смертельні травми.

Шторки на передніх склах — хоча це не тонування, вони знижують видимість, особливо в темну пору доби.

Підвісні іграшки на дзеркалі — милі сувеніри можуть закривати огляд і відвертати увагу водія.

Пластикові «собачки» на панелі — не лише збирають пил, але й можуть відбивати сонячні блиски, заважаючи керуванню.

Дешеві алкотестери — ненадійні пристрої часто показують неправильний результат, створюючи хибне відчуття безпеки.

Нагадаємо, на водіїв чекає штраф до 275 000 грн за їжу за кермом через маловідоме правило.

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