- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
6 небезпечних автоаксесуарів, що загрожують вашій безпеці
Деякі популярні автоаксесуари можуть бути смертельно небезпечними.
Кожен водій хоче зробити свій автомобіль максимально комфортним. Однак деякі популярні гаджети та прикраси не лише марні, а й небезпечні. Співробітник Патрульної поліції назвав шість речей, які варто негайно прибрати з салону.
Про це повідомило видання «SUV News».
Заглушки ременів безпеки — це не лише порушення ПДР, а й пряма загроза життю. Під час ДТП непристебнутий водій ризикує отримати смертельні травми.
Шторки на передніх склах — хоча це не тонування, вони знижують видимість, особливо в темну пору доби.
Підвісні іграшки на дзеркалі — милі сувеніри можуть закривати огляд і відвертати увагу водія.
Пластикові «собачки» на панелі — не лише збирають пил, але й можуть відбивати сонячні блиски, заважаючи керуванню.
Дешеві алкотестери — ненадійні пристрої часто показують неправильний результат, створюючи хибне відчуття безпеки.
Нагадаємо, на водіїв чекає штраф до 275 000 грн за їжу за кермом через маловідоме правило.