- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 390
- Час на прочитання
- 2 хв
60 років у сараї: як старий іржавий Porsche став лотом за 22,2 мільйона грн (фото)
Він провів шість десятиліть під шаром пилу в сараї американської ферми. Тепер рідкісний Porsche 356 Speedster готується буде проданий на аукціоні.
У Британії готуються продати рідкісний Porsche 356 Speedster 1955 року, який понад шість десятиліть простояв у сараї на фермі в американському штаті Огайо. Автомобіль, що зберігся у чудовому стані, оцінили у 400 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 22,2 мільйона гривень).
Про це повідомило видання Dailymail.
Машину придбали новою у 1955-му та після семи років експлуатації й пробігу 62 тисячі миль поставили на зберігання. Знайшли її лише нещодавно — коли автомобільний експерт отримав від когось «підказку» про можливе місце знаходження рідкісної моделі.
На кузові збереглися сліди сріблястої фарби, якою його колись перефарбували, й характерна патина.
Під час реставрації двигун і коробку передач розібрали та відновили, замінивши лише необхідні деталі, а паливну систему ввели в експлуатацію, зберігши оригінальний бак. Килими та оббивку сидінь замінили на нову зі зістареної шкіри, однак приладова панель, кермо й датчики залишилися автентичними.
Сьогодні Porsche у повністю робочому стані та вже в Англії, де 23 серпня його виставлять на аукціон Iconic Auctioneers у Сільверстоуні. Експерти називають цей лот унікальною можливістю для колекціонерів отримати добре збережений Pre-A Speedster.
Нагадаємо, в Одесі зафіксовано рекордну заборгованість за паркування — 835 000 гривень. Водій дізнався про величезний борг після майже року простою авто.