60 років у сараї: як старий іржавий Porsche став лотом за 22,2 мільйона грн (фото)

Він провів шість десятиліть під шаром пилу в сараї американської ферми. Тепер рідкісний Porsche 356 Speedster готується буде проданий на аукціоні.

Porsche 356 Speedster. Фото: Gumtree

У Британії готуються продати рідкісний Porsche 356 Speedster 1955 року, який понад шість десятиліть простояв у сараї на фермі в американському штаті Огайо. Автомобіль, що зберігся у чудовому стані, оцінили у 400 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 22,2 мільйона гривень).

Про це повідомило видання Dailymail.

Машину придбали новою у 1955-му та після семи років експлуатації й пробігу 62 тисячі миль поставили на зберігання. Знайшли її лише нещодавно — коли автомобільний експерт отримав від когось «підказку» про можливе місце знаходження рідкісної моделі.

На кузові збереглися сліди сріблястої фарби, якою його колись перефарбували, й характерна патина.

Під час реставрації двигун і коробку передач розібрали та відновили, замінивши лише необхідні деталі, а паливну систему ввели в експлуатацію, зберігши оригінальний бак. Килими та оббивку сидінь замінили на нову зі зістареної шкіри, однак приладова панель, кермо й датчики залишилися автентичними.

Сьогодні Porsche у повністю робочому стані та вже в Англії, де 23 серпня його виставлять на аукціон Iconic Auctioneers у Сільверстоуні. Експерти називають цей лот унікальною можливістю для колекціонерів отримати добре збережений Pre-A Speedster.

