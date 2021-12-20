630 кінських сил та 730 Нм моменту: Девід Бекхем отримав свою новеньку Maserati

Колишній футболіст сам сконфігурував автомобіль своєї мрії.

Футбольний чемпіон Девід Бекхем вже отримав свій “подарунок під ялинку” від італійців. Спортсмен раніше замовив спеціальну версію Maserati MC20 Fuoriserie Edition і ось вона доїхала до нового власника.

Компанія Maserati дозволяє своїм покупцям створити власний автомобіль, за допомогою програми налаштування Fuoriserie. Тож, колишній футболіст з майстрами фірми працював у дизайнерському центрі Maserati Centro Stile і створив свій ідеальний MC20. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Під капотом цієї “крихітки” розташований потужний мотор V6 Nettuno власної розробки Maserati, з 90-градусним кутом, як у моторі Ferrari F154, а допомагає йому коробка передач Tremec на 8 передач з подвійний зчепленням. Двигун видає 630 кінських сил та 730 Нм моменту, що дуже непоганий показник. Такі характеристики дозволяють суперкару розганятися до першої сотні усього за 2.9 секунди, досягаючи максимальної швидкості на 325 км/год.

https://www.topgear.com

Інтер’єр Maserati MC20 традиційно оздоблено високоякісною шкірою та алькантарою. В середній частині тунелю між двома сидіння красується персоналізована табличка: у верхній частині у неї логотип бренду, напис Maserati Fuoserie, а нижче – текст “Для Девіда” написаний курсивом з алюмінієвим ефектом.

Всі фанати знають, що Девід Бекхем – шанувальник дорогих автомобілів та мотоциклів, тож, не дивно, що саме він став амбасадором Maserati.

У США базова модель Maserati MC20 коштує від 213 тисяч доларів, але коли у гру вступає конфігуратор Fuoriserie – цінник може бути будь-яким.

Нагадаємо, що нещодавно назвали 10 вживаних автомобілів з найцікавішими двигунами.