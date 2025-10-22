- Дата публікації
7 популярних авто 2025 року, яких варто остерігатися: досвідчені водії обґрунтували свій вибір
Вибір нового автомобіля — завжди компроміс між ціною, оснащенням та надійністю. На жаль, як показує аналіз експертів, високий попит і навіть преміальний статус не завжди гарантують якість.
Експерти склали перелік моделей авто 2025 року, які найчастіше підводять власників через технічні проблеми та недоліки конструкції.
Видання Consumer Reports провело власне дослідження.
Фахівці рекомендують «обходити стороною» наступні сім популярних автомобілів, попри їхню привабливість.
Перелік проблемних моделей 2025 року
Nissan Pathfinder 2025
Цей кросовер продовжує мати серйозні проблеми з трансмісією — власники скаржаться на ривки під час перемикання передач та нестабільну роботу. Серед недоліків також згадується схильність двигуна до обриву ланцюга ГРМ. Крім того, автомобіль демонструє погану керованість на нерівностях та має застарілу мультимедійну систему.
Ford Escape Hybrid 2025
Гібридна версія приваблює економічністю, але розчаровує якістю матеріалів салону (дешевий пластик та вініл). Головні проблеми — масштабні відкликання через дефекти акумуляторної батареї, витоки оливи та збої в роботі камери заднього виду.
Mercedes-Benz GLC 2025
Навіть преміум-сегмент не застрахований від прорахунків. Модель потрапила під масове відкликання (понад 90 тисяч авто) через дефекти задніх стійок, які не відповідають нормам безпеки при аварії. Водії також відзначають м’яку роботу гальм із затримкою та занадто ускладнену сенсорну систему керування на кермі.
Mercedes-Benz C-Class 2025
Повторює основні недоліки свого «старшого брата» GLC: гальмівна система спрацьовує нечітко, а функція автоматичного екстреного гальмування може хибно активуватися без видимої причини. Крім того, було відзначено неідеальне рульове управління та незручний простір для високих пасажирів другого ряду.
Chrysler Pacifica Hybrid 2025
Популярний мінівен зіткнувся з проблемою безпеки: виробник відкликав понад 250 тисяч одиниць через несправність бічних подушок безпеки. Також власники незадоволені зменшенням простору для пасажирів у другому ряду та роботою гальмівної та гідравлічної систем.
Chevrolet Blazer EV 2025
Цей електромобіль зазнає критики через ненадійність електроніки. Найбільша проблема — нестабільна робота стоянкового гальма, спричинена дефектами джгута проводів. Водії регулярно стикаються з неможливістю вивести авто з паркувального режиму та постійними попередженнями системи.
Volkswagen Jetta 2025
Хоча седан отримав оновлений дизайн, його внутрішнє наповнення майже не змінилося. Салон залишається надмірно пластиковим. Технічні характеристики, зокрема 1,5-літровий турбодвигун потужністю 158 к.с., поступаються конкурентам, а динаміка розгону залишає бажати кращого. Додатково критикується недостатній зворотний зв’язок кермового управління.
Експерти наголошують, що при виборі нового авто необхідно ретельно вивчати інформацію про відкликання та відгуки реальних власників, оскільки ціна і бренд не завжди є показником бездоганної якості.
