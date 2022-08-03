А як же новенька LADA без подушок безпеки: в РФ стали значно активніше цікавитися вживаними авто

У Росії суттєво збільшився попит на машини з пробігом.

Так, за інформацією експертів, у липні ціни на старі автомобілі зросли в середньому на 3,5%. Тоді як упродовж попередніх трьох місяців падали.

Про це повідомляє "Автоцентр".

Як зазначається, у липні попит на авто з пробігом зріс на 6%, а продаж порівняно з червнем збільшилися на 2,5%. Водночас пропозиція зменшилася на 9%, що опосередковано вказує на те, що росіяни не поспішають розлучатися зі своїми автомобілями.

Тож, як бачимо, росіянам краще якась іномарка загніваючого Заходу, ніж новенька, але "спрощена" LADA Granta без подушок безпеки та ABS.

Найчастіше в липні 2022 року росіяни купували вживані LADA Priora, Toyota Corolla, KIA Rio та Hyundai Solaris. За останній місяць ці моделі здорожчали у середньому на 3–4%.

Очікується, що восени цінники на автомобільний "секондхенд" у Росії тільки зростатимуть.

За прогнозами, ситуація з новими автомобілями покращиться лише до кінця цього чи на початку наступного року. І то завдяки "паралельному" імпорту, а не за рахунок поновлення власного виробництва.

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