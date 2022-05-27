А як же рідний "Москвич": росіяни почали масово скуповувати японські вживані авто

Дефіцит автомобілів на первинному ринку Росії змусив росіян переорієнтуватися на "іномарки".

Усе це пов'язано з санкціями, які були накладені на країну-агресорку через повномасштабне вторгнення до України.

Особливий сплеск інтересу до "вторинки" виник у травні 2022 року. Найбільшою популярністю користуються старі автомобілі з Японії, передає "Автоцентр".

Зазначається, що попит перевищує навіть рівень 2008 року, коли в Росії підвищували мито на ввезення автомобілів. Продавці змушені були призупинити оформлення нових договорів. Покупців цікавлять автомобілі всіх категорій, але особливо дорогі моделі вартістю від 2 млн руб. Не зупиняє збільшення термінів доставки, ні її подорожчання.

Так, якщо до початку військового вторгнення в Україну росіянину доводилося чекати на свій вживаний Toyota Land Cruiser або Toyota RAV4 місяць, то тепер терміни збільшилися до двох. Сама вартість доставки зросла з 250 доларів до тисячі.

У квітні 2022 року найпопулярнішим японським автомобілем на російському вторинному ринку був Toyota Land Cruiser - 3 070 одиниць, на 12% більше, ніж у квітні 2021 року. На другому місці – Toyota RAV4. За місяць росіяни придбали 2 614 од. старих автомобілів цієї моделі, на 38,6% більше, ніж роком раніше. Також до "п'ятірки" увійшли: Nissan X-Trail (2 211 од. — 35,6%), Nissan Qashqai (1 972 од. — 48%) та Mitsubishi Outlander (1 676 од. — 44,5%).

Раніше розповідалося про те, що в Росії планують виготовляти "Москвичі", проте згодом стало відомо, що це неможливо.