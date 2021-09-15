AB InBev Efes Україна та SOCAR об’єднались, щоб попередити про ризики вживання алкоголю за кермом

У напрямку з розвитку культури відповідального споживання з 2021 року AB InBev Efes Україна оголошує про початок Всесвітнього тижня відповідального споживання (Global Smart Drinking Week), раніше – Всесвітній день відповідального споживання, у рамках якого розпочинає партнерство з мережею АЗК SOCAR.

Пивоварна компанія активно займається корпоративною соціальною відповідальністю та ставить собі за мету знизити випадки зловживання алкоголем на глобальному рівні на 10% до 2025 року.

Вже понад 10 років AB InBev Efes Україна реалізує національну програму «Випив? За кермо не сідай!», мета якої — підвищення рівня усвідомленості водіїв та скорочення випадків нетверезого водіння. У рамках програми компанія розпочала партнерство з SOCAR, яке дозволило розмістити інформаційні відео на кожній АЗК мережі у якості нагадування про відповідальне споживання алкоголю.

Крім того, на День автомобіліста, 31 жовтня, компанії планують залучити увагу водіїв та провести на АЗК тематичні активності. Вони будуть доступні у Києві, Харкові та Миколаєві. Усі охочі зможуть протестувати на собі окуляри Drunk Busters, в яких встановлено лінзи, що демонструють у тверезому стані те, як змінюється сприйняття і координація тіла під впливом випитого алкоголю.

«Розвиток культури відповідального споживання спрямований на те, щоб допомогти споживачам максимально безпечно для здоров'я насолоджуватися улюбленим пивом. Вже понад 10 років існує наша Національна програма: «Випив? За кермо не сідай!», яка співпрацює з різними партнерами. Ми пишаємося тим, що до такої ініціативи долучається відповідальний бізнес. Впевнені, спільними зусиллями ми зможемо значно збільшити поінформованість водіїв щодо даної проблеми, сприяти скороченню випадків нетверезого водіння», – розповідає в.о. генерального директора AB InBev Efes Україна Денис Хренов.

Піклуватися про обізнаність і безпеку водіїв AB InBev Efes Україна підштовхнула невтішна статистика. Тільки за 2020 рік МВС України було складено 129 340 адмінпротоколи за керування у нетверезому стані. А кількість загиблих у ДТП з вини п'яних водіїв перевищила 3000 осіб.

«Статистика стверджує, що найбільші ризики аварій зустрічаються за участю нетверезих водіїв. На жаль, для нашого суспільства ця проблема ще досі актуальна. Тому ми доєднались до соціальної ініціативи «Випив? За кермо не сідай!», щоб якомога більшій кількості водіїв нагадувати: алкоголь та кермо не сумісні. Адже проінформованість – це перший крок до усвідомлення», – коментує співпрацю Анна Коротич, керівниця Департаменту PR та комунікацій SOCAR Energy Ukraine.

Нагадаємо, що у рамках національної програми «Випив? За кермо не сідай!» AB InBev Efes Україна розробила спеціальний блок занять на тему небезпеки поєднання алкоголю та водіння. Також компанія безкоштовно передала 520 комплектів окулярів Drunk Busters автошколам, Патрульній поліції та Міністерству освіти та науки України для проведення інтерактивних тренінгів по всій країні. До ініційованої пивоварами кампанії вже приєдналися більш ніж 470 автошкіл і технічних установ, понад 83 000 студентів пройшли навчання за матеріалами курсу та з використанням «п'яних» окулярів.

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