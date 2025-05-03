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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Адвокат назвав головні проколи поліції під час перевірки на алкоголь

Юрист розповів, як поліція деколи порушує процедуру і як це використати.

Автор публікації
Катерина Смольницька
Алкотестер

Алкотестер / © Freepik

В Україні почастішали випадки відсторонення водіїв від керування автомобілем на підставі притягнення до відповідальності за водіння в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Але деколи поліція робить грубі помилки в процесі розгляду справи, що є підставою для скасування покарання.

Які упущення патрульних можна використовувати для оскарження їхніх дій у суді, у коментарі «SUV News» розповів досвідчений адвокат.

Насамперед юрист наголосив, що поліцейські не є медичними фахівцями і не вправі робити висновки щодо алкогольного чи наркотичного сп’яніння у водія. Якщо водій не згоден із результатами польового тесту на алкоголь або відмовився від його проходження, це не є підставою для оформлення протоколу за ст.130 КУпАП.

«Інспектори не мають права самостійно констатувати факт сп’яніння. Тільки висновок лікаря є остаточним рішенням, на яке орієнтуватиметься суд», — пояснив адвокат.

Також експерт заявив, що подекуди поліція проводить тестування з використанням несертифікованих приладів, нерідко відмовляється залучати свідків і фіксувати процес на камеру, тисне на водіїв з метою змусити відмовитися від перевірки.

Юрист нагадав, що водій не зобов’язаний виходити з машини для проходження тесту, мундштук алкотестера повинен розкриватися в присутності того, хто перевіряється, а за підозри на наркотичне сп’яніння громадяни повинні доправляти до медичного закладу, а не проводити експрес-тести «в польових умовах». Перевірка у лікаря повинна проводитися не пізніше 2 годин з моменту зупинки транспортного засобу.

Усе це, за словами адвоката, не є просто незначними порушеннями, оскільки тією чи іншою мірою спотворює реальну ситуацію або створює простір для маніпуляцій. Юрист рекомендує фіксувати будь-які порушення на камеру і використовувати це для оскарження дій поліції в суді.

Нагадаємо, раніше досвідчений патрульний розповів, вживання яких продуктів найчастіше викликає у його колег підозри в тому, що водій перебуває в нетверезому стані.

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