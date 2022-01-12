Актуально для України: в електромобілів Tesla знайшли новий дефект

Проблема виявлена в двох моделях.

Уже всім відомо, що електрокари Tesla іноді можуть здивувати якимись проблемами.

Ось й цього разу власники цих машин виявили новий "сюрприз". Про це повідомляє Autoevolution.

Так, черговою неприємністю стали масові скарги користувачів на клімат-контроль у моделях Model 3 і Model Y : збій залишає салон без опалення, що особливо небезпечно в країнах з морозними зимами. До їхнього числа входить й Україна, де останннім часом й спостерігаються шалені морози.

Один з проблемних власників Tesla проживає в Канаді. Довірившись виробнику, який запевняв, що Model Y - найкращий вибір для холодного клімату, він придбав електрокар. Проте щось пішло не так: минулої зими клімат-контроль відмовився вмикатись під час руху. Tesla була спрямована на обслуговування на капітальний ремонт системи теплового насоса, де провела близько місяця – до весни, коли проблема стала менш актуальною.

З настанням осені господар Tesla виявив, що клімат-контроль знову не працює – електрокару знадобилася заміна давачів у системі опалення. До сервісного центру, що знаходиться за 450 кілометрів, йому вдалося дістатися лише у грудні. Звідти він поїхав з обігрівачем, який працював, проте через деякий час він відключився: у цей момент господар Tesla із сім'єю проїжджав безлюдними місцями, а температура на вулиці опустилася до -30 градусів. Дістатись населеного пункту, не заробивши проблеми зі здоров'ям, сім'ї вдалося лише завдяки грілкам та ковдрам, які господар електрокара про всяк випадок припас у салоні.

Після цієї поїздки електрокар вирушав на ремонт ще двічі, але остаточно вирішити проблему з клімат-контролем так і не вдалося. У сумі кросовер провів у сервісних центрах 39 днів. За словами власника Model Y, такий досвід змусив його задуматися про те, щоб повернутися до автомобілів із двигунами внутрішнього займання.

З аналогічною проблемою зіткнулися ще кілька господарів Tesla у Північній Америці та Фінляндії, причому у суворіших умовах – за температури до -40 градусів. Tesla поки що ніяк не коментує ситуацію.

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