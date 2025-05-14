Алкоголь у припаркованому авто: як не втратити водійське посвідчення

Все про алкоголь у припаркованому авто / © Pixabay

Реклама

Якщо ви просто відпочиваєте в автомобілі на стоянці, вживаючи водночас алкоголь, але нікуди не збираєтеся їхати, маєте взяти до уваги, що це не карається за законом. Проте патрульний однаково може виписати штраф за «керування транспортним засобом у нетверезому вигляді».

Як пише видання vnedorozhnik із посиланням на коментар юриста SUV News, в такій ситуації потрібно діяти за правилами, щоб не втратити права.

Інспектори часто користуються нетверезим станом автомобілістів, щоб вводити їх в оману та необґрунтовано звинувачувати в нетверезому водінні.

Реклама

Про що йдеться у законі

Насправді, як каже юрист, щоб отримати правомірний протокол за ст. 130 КУпАП, необхідно не просто сісти за кермо п’яним, а й проїхати якусь відстань на транспортному засобі.

«При цьому під час спілкування з автовласником інспектори зазвичай це замовчують, а до адмінматеріалів вносять завідомо неправдиву інформацію про те, що водій був зупинений під час руху», — йдеться в еспертному поясненні.

Як уникнути необґрунтованого позбавлення прав: поради юриста

Передусім не запускайте мотор автівки під час сидіння з алкоголем у салоні, щоб не давати поліції приводу звинувачувати вас у нетверезому водінні. А також дійте за такими правилами:

якщо потрібно увімкнути двигун, запустіть також відеореєстратор, який фіксував би, що машина стоїть на місці;

не відмовляйтеся від перевірки на алкотестері — це може призвести до автоматичного позбавлення прав;

фіксуйте процес спілкування з інспекторами на камеру;

під час складання протоколу обов’язково вкажіть свою незгоду і заперечення в документі, написавши своєю рукою про те, що не керували машиною;

надавайте співробітникам патрульної поліції паспорт замість водійського посвідчення, наголошуючи, що наразі ви не керуєте транспортним засобом.

«Ви не зобов’язані пред’являти права, якщо не були зупинені інспектором», — попереджає юрист.

Реклама

І краще розташовуватися на пасажирському сидінні, щоб було очевидно, що за кермом ніхто не перебуває.

«Незважаючи на те, що юридичної відповідальності за розпивання алкоголю у припаркованій машині не передбачено, це не гарантує, що у вас не буде проблем із поліцією. Розгляд, найімовірніше, закінчиться на вашу користь, але він забере ваші час і нерви. Тому найкращим рішенням буде відмова від вживання спиртного в автомобілі», — попереджає експерт.

Нагадаємо, у травні 2025 року українські водії вже встигли придбати майже 4 тисячі вживаних авто зі США. Експерт пояснив причину.

Читайте також

Реклама