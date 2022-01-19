Американці перетворили рідкісний лімузин Rolls-Royce на потужний пікап: що з цього вийшло

Тепер це єдиний пікап у світі з класичним кузовом від Rolls-Royce.

Двоє чоловіків Джордан Войцеховскі та його батько Джонпрацювали над дуже незвичайним проєктом. У них на задвірках дуже давно лежало шасі від старенького пікапу Chevy і вони збирались щось з ним зробити.

Тож, все добре обміркувавши, вони розмістили на шасі кабіну від легендарного Rolls-Royce Silver Shadow. Про це повідомляє видання The Drive.

Для того, щоб машина виглядала гармонічно та мала певний функціонал, їм довелося трохи переробити бортову частину пікапа. Під капотом замість британського двигуна, розмістився потужний американський V8 від Chevy, але трохи згодом планується встановити більш тяговий двигун. Коробка передач автоматична та має усього 3 передачі.

Машину довелося ліфтувати, для того, щоб вона була більш універсальною. Також, ззаду авто має причіпну систему для того, щоб можна було перевозити інші автомобілі на лафеті. Так як чоловіки власники одного з магазинів запчастин у Флориді, вони часто переганяють машини у свій сервіс.

Спочатку, виготовлення цього авто було схоже на жарт, але згодом, машина почала вимальовуватись і мала досить непоганий вигляд. В салоні – це все ще той самий старий та добрий Rolls-Royce Silver Shadow. Багато розкоші, дерева та шкіри, але в будь який момент ви на ньому можете звернути з дороги та поганяти бездоріжжям.

https://www.thedrive.com

Також, ще один важливий аспект у тому, що обслуговувати цей Rolls-Royce стало дуже дешево. Під капотом масовий агрегат від Chevy, а ходова частина також від звичайного пікапу, тож будь-яка поломка не забере з вашої кишені багато грошей. Найголовніше добре стежити за кузовом та інтер’єром, адже знайти кузовні панелі чи деталі салону з кожним роком все важче.

Як зазначають власники цього “монстра”, що роботи над ним ще не скінчені. У них є ще багато ідей, як зробити цей Rolls-Royce Silver Shadow більш практичним та привабливим.

Нагадаємо, що нещодавно в'єтнамець створив із дерева копію найдорожчого автомобіля у світі: на ньому можна пересуватися.