Американці представили конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу в 800 км: оголошена вартість

Планується, що модель буде представлена в чотирьох версіях.

Американська компанія Atlis показала прототип нового електричного пікапа - XT.

Про це повідомляє InsideEVs.

Судячи з зовнішності, модель мітить в конкуренти пікапу Tesla Cybertruck, який Ілон Маск представив ще кілька років тому. Утім, на відміну від електропікапа Маска, цей виглядає більш сучасним, менш футуристичний і здається цілком готовим відправитися в продаж. Під переднім капотом - величезний 524-літровий багажник, його позиціонують як самий місткий в електромобільному сегменті.

insideevs.com

Так, в основу пікапа лягла платформа XP власної розробки Atlis. Вона по-справжньому універсальна, тому що може підходити для створення як седанів і хетчбеків, так пікапів і позашляховиків. Що стосується самого XT, то він буде доступний у варіантах з двома і чотирма дверима, а також з компонуванням салону на 3-6 місць. Новий Atlis XT виділяється адаптивної диодной світлотехнікою, здатної змінювати кольори і оповіщати інших учасників руху в разі аварії. Місце традиційних дзеркал зайняли висувні камери. Крім них у пікапа є ще дев'ять камер кругового огляду.

У салоні переважають зносостійкі матеріали, що не бояться бруду та пошкоджень. Дисплеїв традиційно два: 12,8-дюймовий системи мультимедіа та 10,1-дюймова панель приладів. В оснащенні заявлені сучасні системи допомоги водієві і бездротове оновлення ПЗ, дві зарядки для смартфонів і ящик для зберігання особистих речей. У вантажному відсіку - чотири розетки на 120В для підключення зовнішніх пристроїв, одна на 240В, а також по два роз'єми USB-A і USB-C.

insideevs.com

В основі силової установки чотири синхронних електродвигуна. Однак, на відміну від Rivian, тут не мотор-колеса. Сумарна потужність перевищує 600 к.с., а крутний момент – аж 1 600 Нм. На вибір планується запропонувати АКБ ємністю від 150 до 250 кВт/год, завдяки чому запас ходу буде варіюватися від 480 до 800 км. Час розгону до 100 км/год - 5 секунд. Максимальна швидкість - 193 км/год.

У компанії повідомляли, що зібрали вже чотири різні версії своєї моделі. У ранніх варіантів був трохи округлий зовнішній вигляд, який зараз переглянутий на користь більш утилітарних квадратних ліній. Очікується, що XT зможе вступити в серійне виробництво до кінця 2022 року. Вартість пікапа вже відома. Ціна Atlis XT в базовому виконанні - 45 тисяч доларів. У першій партії буде всього 150 автомобілів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання