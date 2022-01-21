Американці презентували електричний кемпер нового покоління: чим цікава новинка

Трейлер має вбудовані електромотори, які знижують навантаження на автомобіль.

Компанія Airstream презентувала на виставці RV SuperShow во Флориді дуже цікавий експонат - eStream Travel Trailer Concept.

Саме буква “е” у назві кемпера натякає на деяку електрифікацію. Хоч ззовні трейлер зроблено у ретро стилі, але він має дуже технологічну начинку. Про це повідомляє видання Insideevs.

Найцікавіше те, що новинка забезпечена власною силовою установкою і підтримує технологію "розумного будинку". Airstream eStream побудовано на спеціальній платформі Thor, яку компанія розробила власноруч. На платформі встановлено електричну трансмісію, розроблену спільно з компанією ZF – вона передає тягу на колеса причепа. Це зроблено для того, щоб зняти частину навантаження з автомобіля, який його буксирує.

Цей трейлер оснастили двома електромоторами по одному на кожне колесо. Ці агрегати сумісно видають 242 кінські сили потужності та 179 Нм. Живить двигуни батарея на 80 кВт*г, чого більш ніж достатньо.

Те що кемпер має на борту додаткові батареї, дуже допомагає в умовах природи. Адже погодьтеся, коли ви відпочиваєте у лісі, найменше чого ви хочете - це запускати галасливий генератор. А тут ви отримуєте енергію прямісінько зі свого трейлера. А щоб не залишитись без енергії, в кемпер вбудована сонячна панель, яка видає 900 Вт потужності.

У салоні інженери подбали про все необхідне для комфортних подорожей. Крім того, eStream підтримує "технологію розумного будинку і надійний цифровий зв'язок", а також голосове управління клімат-контролем і освітленням.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz презентував новий електричний кемпер.