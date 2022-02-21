Американці склали рейтинг авто 2022 року, якими найбільше задоволені власники

Також бралися до уваги результати тестів.

Американські фахівці назвали найкращі автомобільні бренди та моделі 2022 року.

Відповідний список опублікували експерти Consumer Reports.

Так, під час складання рейтингу враховувалися насамперед відгуки власників (у Consumer Reports регулярно проводять опитування автомобілістів). Крім того, беруться до уваги результати тест-драйвів та рівень безпеки авто. Всього до рейтингу потрапили 32 бренди.

Зазначимо, що максимальна підсумкова оцінка може складати 100 балів.

Отже, лідером рейтингу стала фірма Subaru із результатом 81 бал . До десятки увійшли Mazda та BMW (по 78 балів), Honda та Lexus (по 77 балів), Audi (75 балів), Porsche, MINI та Toyota (по 74 бали), а також Infiniti (72 бали). Найгірше зарекомендували себе Jeep, Mitsubishi, GMC та Land Rover – вони замкнули список. Найкращим серед американських брендів став Buick (72 бали), а Tesla розташувалася на 23-му рядку з 32-х, заробивши ті ж 60 балів, що і Chevrolet, і Mercedes-Benz.

Consumer Reports

Крім того, у Consumer Reports відзначили окремі моделі різних класів, якими найбільше задоволені власники:

KIA Telluride – великий восьмимісний кросовер зібрав найвищі оцінки у всіх категоріях;

– великий восьмимісний кросовер зібрав найвищі оцінки у всіх категоріях; Honda Ridgeline – пікап з несучим кузовом, що підходить для повсякденного сімейного використання;

– пікап з несучим кузовом, що підходить для повсякденного сімейного використання; Lexus RX – преміальний кросовер з високим рівнем комфорту, динаміки, безпеки та надійності;

– преміальний кросовер з високим рівнем комфорту, динаміки, безпеки та надійності; Subaru Forester – просторий, економічний кросовер з високим рівнем безпеки та надійності. Модель уже дев'ятий рік поспіль попадає в ТОП від Consumer Reports;

– просторий, економічний кросовер з високим рівнем безпеки та надійності. Модель уже дев'ятий рік поспіль попадає в ТОП від Consumer Reports; Toyota Prius – модель, яка рекордні 19 років у ТОПі рейтингу Consumer Reports. Має зразкову економічність.

– модель, яка рекордні 19 років у ТОПі рейтингу Consumer Reports. Має зразкову економічність. Ford Mustang Mach-E – електрокросовер з гарною динамікою, захопливою керованістю та комфортабельною їздою;

– електрокросовер з гарною динамікою, захопливою керованістю та комфортабельною їздою; Honda Accord – просторий сімейний седан з комфортабельною підвіскою та гарним запасом потужності;

– просторий сімейний седан з комфортабельною підвіскою та гарним запасом потужності; Nissan Sentra – якісна бюджетна модель з багатою комплектацією, що включає набір систем безпеки;

– якісна бюджетна модель з багатою комплектацією, що включає набір систем безпеки; Nissan Qashqai/Rogue Sport – один з найкращих компактних кросоверів з високим рівнем надійності та безпеки;

– один з найкращих компактних кросоверів з високим рівнем надійності та безпеки; Toyota RAV4 Plug-In – гібрид RAV4, що підзаряджається, зберігає всі традиційні переваги моделі, але при цьому набагато потужніший і економніший.

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