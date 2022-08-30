Американці склали рейтинг найтехнологічніших автомобільних брендів 2022 року

Відома американська компанія J.D. Power, що надає глобальний маркетингово-інформаційний сервіс та оцінку якості продукції, склала рейтинг технічних інновацій нових автомобілів 2022 модельного року.

Зазначається, що в рамках дослідження експерти агентства опитали 84 165 власників автомобілів 2022 модельного року. Їх попросили висловити свою думку про нові технології, які реалізовані в машинах, після 90 днів використання.

Так, автомобільні технології були розділені на чотири категорії: зручність, автоматизація, стійкість та інформаційно-розважальні системи. На основі досвіду користувачів склали індекс інноваційності автомобільних брендів.

Згідно досліджень J.D. Power, найвищий загальний і найвищий рейтинг серед брендів преміум-класу з індексом інновацій 643 посідає Genesis. У преміальному сегменті Cadillac з індексом 584 займає друге місце, а Mercedes-Benz ( 539 ) — третє. Найгірший результат, за даними J.D. Power, в плані інноваційності машин показали Honda і Mazda.

Серед масових непреміальних брендів лідерство у Hyundai - 534 бала. На другій сходинці KIA (495). Третій результат в цьому сегменті відразу у трьох брендів: Buick, GMC та Subaru, кожен з яких отримав індекс інновацій - 482.

До вашої уваги повний рейтинг від J.D.Power.

Фото: JD Power

Крім рейтингу марок, експерти зробили вибірку моделей автомобілів, що оснащені найбільшою кількістю сучасних технологій. Усі вони показали високий рівень працездатності. Отже, перше місце дісталося BMW X3. Друге та третє розділили між собою Cadillac Escalade та Lexus IS. До п'ятірки найкращих також увійшли: MINI Cooper та Mitsubishi Outlander.

Читайте також:

Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів

Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів 2022 року

Не купили б їх знову: названо автомобілі, що найбільше розчаровують своїх власників