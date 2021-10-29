Американці вигадали новий краштест для кросоверів: із ним впоралася лише одна модель (відео)

Усього перевіряли 20 автомобіль цього сегменту.

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) розробив нові правила проведення бічних краш-тестів автомобілів.

У ньому дослідники вирішили перевірити, як транспортні засоби можуть впоратися з візком на підвищений швидкості, маса якого порівнянна із середнім кросовером. Першими випробуваними стали 20 нових позашляховиків та кросоверів.

Так, на думку фахівців, існуючих методів перевірки безпеки автомобілів виявилося замало, щоб уникнути загибелі людей під час аварій на високих швидкостях. У зв'язку з цим експерти розробили жорсткіші вимоги до бічних краштестів. Якщо раніше зіткнення з візком, що рухається, масою 1 497 кілограмів проводили на швидкості 50 кілометрів на годину, то за новими правилами удар відбувається на швидкості 60 кілометрів на годину. Причому маса бар'єру складає 1 896 кілограмів.

З протестованих моделей вісім автомобілів, серед яких Chevrolet Equinox, Ford Escape, GMC Terrain, Hyundai Tucson, Jeep Compass, Jeep Renegade, Kia Sportage та Lincoln Corsair отримали низькі оцінки. Ще дев'ять кросоверів, серед яких Audi Q3, Buick Encore, Chevrolet Trax, Honda CR-V, також Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Toyota Venza і Volvo XC40, показали себе "задовільно".

Подолати ускладнене випробування вдалося лише Mazda CX-5, якій експерти поставили оцінку "добре".

Раніше експерти визначили найбезпечніший японський автомобіль.

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