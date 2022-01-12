Американська команда встановила новий світовий рекорд на Porsche Taycan

Команді вдалося піднятись на електромобілі на висоту майже у 5 кілометрів.

Porsche Taycan Cross Turismo став першим електромобілем, якому вдалося підкорити вершину у 4,842.967 метрів. Це все відбувалося під наглядом експертів з Книги рекордів Гіннеса.

Таку незвичайну подорож вдалося здійснити відчайдухам зі США. Про це повідомляється на офіційному сайті Porsche.

Команда здійснила поїздку з самої низини на гору. Щоб дістатись з найнижчої точки, до якої можливо доїхати на машині в Америці до однієї з найвищих, їм знадобилося трошки більше доби. Відстань по вертикалі – майже 5 кілометрів. У своїй мандрівці вони подолали 2250 кілометрів, робивши лише коротенькі зупинки для того, щоб розім’яти ноги.

Найнижча точка у США – це басейн Бедуотер в Долині Смерті. Він знаходиться на висоті 86 метрів нижче рівня моря. Щоб піти нижче, команді довелося спускатися під землю. Для цієї місії вони обрали шахту Eagle Mine, у Мічигані. Звісно, для того, щоб це здійснити було проведено дуже багато робіт з підготування і в цьому команді допомагали співробітники шахти. Врешті решт, їм вдалося досягти глибини у 540,8 метрів нижче рівня моря.

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Побувавши під землею, було вирішено рухатися ближче до неба – на вершину Пайкс-Пік, що у Колорадо. Вона знаходиться на висоті у 4302 метри. Саме там щороку проходять відомі перегони, які цього року пройдуть вже в 100 раз. Щоб дістатись до місця призначення довелося проїхати шість штатів та піднятися на висоту 4,842.967 метрів, де кисню на 40% менше ніж унизу.

Треба зазначити, що Porsche Taycan Cross Turismo показав себе відмінно. Команда не відчувала ніяких проблем з автомобілем. Весь шлях їм було тепло та зручно. Також, найголовніше те, що автомобіль електричний, він не так залежить від кисню, тому без проблем дістався вершини за 33 години 48 хвилин.

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