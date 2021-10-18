Американські експерти назвали нові автомобілі з найзручнішими сидіннями

Найкращим серед них всіх став кросовер Nissan.

Аналітична компанія J.D. Power назвала нові автомобілі, які мають найбільш зручні сидіння.

Для цього вони опитали майже 111 тисяч покупців та орендарів машин після 90 днів експлуатації їхніх авто. Якість сидінь вони визначали за кількістю скарг на них. Про це повідомляється на сайті компанії.

Серед масових компактних автомобілів найкращі сидіння у седана Hyundai Elantra, який набрав 5,7 бала. За ним йдуть Honda Civic (7,5 бала) і Volkswagen Golf (7,8 бала). У середньорозмірних моделях найзручніші сидіння у Honda Clarity (5,3 бала), Dodge Charger (5,5 бала) та Nissan Maxima (5,8 бала).

Nissan Rogue переміг у категорії компактних кросоверів з 4,2 балами, що є найкращою оцінкою серед всіх авто. Він значно обійшов Ford Mustang Mach-E (7,0 бала) і Honda CR-V (7,1 бала). Chevrolet Blazer (6,1 бала), Hyundai Palisade (6,4 бала) і Nissan Murano (7,1 бала) стали найкращими у середньорозмірних кросоверів.

Серед повнорозмірних пікапів найменше проблем мали RAM 1500 (6,3 бала), Ford F-150 (6,4 бала) та GMC Sierra (6,7 бала). Найкращим преміальним автомобілем став Porsche 718 (4,6 бала), за яким йдуть Lexus RC (4,7 бала) та Genesis G90 (4,9 бала).

У категорії преміум-кросоверів переміг Lexus UX (4,4 бала), який обійшов Lexus LX (5,8 бала) і BMW X4 (6,1 бала).

Раніше повідомлялося, що було названо топ-5 найшвидших автомобілів 2021 року, які оснащені двигуном V6.

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