Американські фахівці склали рейтинг найнадійніших автомобілів сучасності

Перше місце дісталося "корейцю".

Американські експерти назвали найнадійніші автомобілі сучасності.

Відповідний список склали фахівці J.D.Power.

Зазначимо, що подібний рейтинг складався на основі опитування 29 487 власників 100 машин кожного бренду, випущених 2019 року. Воно проводилося від липня до листопада 2021 року. J.D. Power вибудовує автомобілі в рейтинг, залежно від кількості проблем, з якими власники зіткнулися за три роки експлуатації. Водночас враховуються як серйозні дефекти, так і дрібні несправності на кшталт аудіосистеми.

Рейтинг охоплює 184 конкретних проблемних області за дев'ятьма основними категоріями: клімат, допомога під час водіння, водійський досвід, екстер'єр, функції/елементи управління/дисплеї, інфо-розважальна система, інтер'єр, силовий агрегат та сидіння.

Так, на вершині списку цього разу опинилася марка KIA зі 145 скаргами на сотню автомобілів. На другому місці розташувався Buick (147), на третьому та четвертому – Hyundai (148) та його преміальна "донька" - Genesis (155). Toyota і Lexus зі 158 і 159 проблемами відповідно заслужили п'яте і шосте місця, а далі в десятці йдуть Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) та Chevrolet (171). Найменш надійними виявилися Volvo (256 скарг), Ram (266) та Land Rover (284).

Середній показник помітно погіршився, хоча до цього аналітики фіксували зростання надійності. 2021 року він склав 192 проблеми на 100 автомобілів проти 121 у 2020 році. Примітно, що і нинішній лідер KIA рік тому набрала всього 97 скарг, а Lexus – 81.

Лідером серед моделей знову став Porsche 911. Також найкращими у своїх класах виявилися Toyota Corolla, BMW 4-Series, Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Impala, Hyundai Sonata, Lincoln MKZ та Ford Mustang. Що стосується SUV-сегменту, то тут абсолютного переможця аналітики не обирали, назвавши дев'ять моделей з різними габаритами та цінниками: Lexus NX, Hyundai Santa Fe, Buick Envision, Lexus UX, Chevrolet Suburban, Buick Encore, Lexus RX, Kia Sorento та Porsche Cayenne.

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