Американські інженери створили гіперкар без системи “AirBag”: чим незвичайне авто

Цьому автомобілю подушки безпеки непотрібні.

Американське ательє Glickenhaus створило безпечне авто, яке не має систему подушок безпеки “AirBag”.

В компанії вирішили зробити розумний крок, вони побудували автомобіль на шасі гоночного боліда, але при цьому зберегли доступ до доріг загального користування. Про це повідомляє видання Muscle cars and trucks.

Гоночні боліди майже ніколи не було оснащено подушками безпеки, тому що їх розробляють для більш серйозних перенавантажень. Тож, в таких умовах “AirBag” не врятує, тут потрібен інший механізм гасіння енергії.

Якщо залишити все як є, то такий автомобіль не допустять до звичайних доріг, або комісія накладе на нього серйозні обмеження. Тепер перед компанією стоїть задача впевнитись, що автомобіль навіть без подушок безпеки зможе зберегти життя людині.

Треба зауважити, що відмова від подушок безпеки зумовлена не особистим бажанням конструкторів, а скоріш конструктивною особливістю авто. Справа в тому, що водій SCG 004S сидить посередині кузова, праворуч і ліворуч від нього є багато вільного простору – бічні “AirBag” просто не дотягнуться до людини у разі аварії. Або їх доведеться робити надмірно потужними, але тоді заради порятунку пілота постраждають пасажири, які сидять з боків та трохи позаду.

Тому рішення прийшло саме з гоночних технологій. Вся конструкція автомобіля має бути розрахована під гасіння колосальної енергії удару. В цьому випадку подушки безпеки стають непотрібними та навіть небезпечними, а боліди чудово обійдуться і без них. Частина енергії удару гаситься основою крісла водія, що деформується, а інша частина — рульовою колонкою. Левова частка розсіюється ще до "капсули життя", тобто безпосередньо до вуглецевого кокона, що оточує салон машини.

Поки випробовування йдуть за планом і технологія показує непоганий результат. Тож, без проблем можна вважати, що незабаром ми побачимо на дорогах незвичайний спорткар.

Нагадаємо, що нещодавно Toyota презентувала "розумне" кермо: воно може збільшуватись у розмірах та інформувати водія про небезпеку.