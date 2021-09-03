Apple хоче співпрацювати зі світовим автовиробником у створенні свого електрокара

Apple хоче співпрацювати зі світовим автовиробником у створенні свого електрокара

Перше авто компанії має вийти у 2024 році.

Apple заради створення свого першого автомобіля хоче співпрацювати з Toyota.

Про це повідомляє сайт Motor1 з посиланням на DigiTimes.

Представники технологічного гіганта зараз перебувають в Азії, щоб обговорити потенційне партнерство з автовиробником. Apple хоче знайти надійного партнера з автомобільної галузі, щоб спробувати випустити свій електрокар у 2024 році.

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На цей момент деталей дуже мало, і невідомо, коли і де зустрілися або зустрінуться обидві сторони. Єдине, що відомо DigiTimes, це те, що вони обговорюватимуть живлення акумулятора.

За останні місяці технологічна компанія контактувала з Nissan, Magna, Hyundai та іншими, але все без успіху.

За різними джерелами, зараз Apple зосереджена на створенні необхідного для випуску електрокара ланцюжка поставок. Reuters навіть повідомляла, що компанія розробляє дизайн акумулятора нового покоління, який повинен стати таким же революційним, як свого часу iPhone.

Наразі незрозуміло, чи Apple планує поставляти акумулятори від інших компаній, доки не створить власну акумуляторну техніку, чи фірма зацікавлена у ​​виробництві своїх акумуляторів на аутсорсі.

Раніше повідомлялося, що представники Apple зустрілися з південнокорейською компанією SK Innovation та LG Electronics. Ймовірно, вони також обговорювали тему акумуляторних технологій.

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