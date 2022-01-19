Aston Martin анонсував свій "найпотужніший люксовий кросовер у світі"

Автомобіль повинен отримати легендарний V12 від Aston Martin.

Компанія Aston Martin показала на відео найпотужнішу версію свого кросовера - DBX S. Автомобіль повинен отримати двигун V12 від купе DB11.

Коротеньке відео, на якому показали новинку з’явилось на офіційному Youtube-каналі марки.

Поки кросовер Aston Martin DBX можна придбати у двох версіях : з двигуном V8 на- 4 літри та парою турбін, які мають віддачу у 550 кінських сил та 700 Нм, а також рядною шісткою від Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ із “зарядом” на 435 “коней” та 520 Нм моменту.

Як запевняє виробник - Aston Martin DBX S буде “найпотужнішим у світі люксовим кросовером”. Це може означати, що Porsche зі своїм Cayenne Turbo S E-Hybrid на 680 кінських сил та 900 Нм моменту буде пасти задніх. Експерти припускають, що Aston Martin забезпечить своєму кросоверу продуктивність близько 700-730 кінських сил. Що дуже непоганий показник. Треба зауважити, що коли це авто зі справжнім V12 потрапить у правильні руки тюнерів, то кросовер стане значно потужнішим.

Та що на справді викотять на вулиці в Aston Martin, ми дізнаємось лише після офіційної презентації.

Нагадаємо, що нещодавно назвали найкращі в історії автомобілі з двигуном V12: топ-5 моделей.