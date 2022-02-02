Aston Martin презентував найпотужніший люксовий кросовер у світі: оголошена вартість (відео)

Його виробництво стартує в першому кварталі 2022 року, а до покупців він дістанеться влітку.

Британська компанія Aston Martin офіційно представила новий кросовер - DBX707 .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, за основу для новинки взяли 4-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом від AMG. Після доопрацювання та змін налаштування турбін потужність вдалося збільшити на 157 к.с., а момент, що крутить, довести до 900 Нм (+200 Нм). Реалізувати потенціал форсованого двигуна допомагає модернізована 9-ступінева роботизована коробка передач із "мокрим" зчепленням.

Двигун забезпечений новими турбокомпресорами з кульковими підшипниками та іншою програмою управління, а тому видає не 550 кінських сил і 770 Нм моменту, що крутить, а 707 і 900 відповідно. За потужністю британець впевнено обходить конкурентів в особі Lamborghini Urus (650 к.с. та 850 Нм), Lister Stealth (675 к.с. та 881 Нм) та Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 к.с. та 900 Нм). Тобто, новий Aston Martin DBX707 – найпотужніший і найшвидший у світі кросовер.

Aston Martin

Також у процесі роботи над новинкою були переналаштовані блоки управління всіма системами, включаючи повнопривідну трансмісію та диференціал обмеженого тертя. В результаті на розгін від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 310 км/год, що на 4 км/год більше, ніж у володаря колишнього титулу найшвидшого люксового SUV – Bentley Bentayga Speed.

Для кращої керованості та підвищення динамічних характеристик інженери переналаштували адаптивну пневмопідвіску, а встановили нові пружини та новий підсилювач керма. У салоні змінилася панель приладів. На центральній консолі з'явилися нові перемикачі вибору режиму руху, зокрема спеціальні кнопки для налаштування підвіски, ESP, режиму ручного вибору передач та активного вихлопу, що дозволить водієві змінювати свої переваги, не заходячи в сенсорне меню, як на DBX.

Aston Martin

Виробництво DBX707 стартує до кінця першого кварталу цього року, а перші покупці зможуть отримати позашляховик вже влітку. Щодо вартості, то вона становитиме 232 тисячі доларів.

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