Aston Martin випустила дитячий електромобіль із кулеметами: вартість неабияк дивує

Усього буде випущено 125 екземплярів цієї моделі.

Компанія Aston Martin випустила дитячий автомобіль DB5 Junior "No Time To Die Edition".

Про це повідомляє Motortrend.

Зазначається, що цей транспортний засіб є електрокаром і зроблений він з усіма шпигунськими девайсами, які були у розпорядженні агента 007 - Джеймса Бонда. Власне це і є зменшена версія спортивного родстера, прославленого "Бондіаною".

Aston Martin DB5 Junior – це електромобіль, виконаний в масштабі 2:3, який коштує 35-45 тисяч фунтів стерлінгів (1,27 – 1,63 млн гривень).

Також читайте Aston Martin представив найпотужніший кабріолет марки

У серпні минулого року Aston Martin оголосив, що випустить 1 079 машинок Aston Martin DB5 Junior впродовж наступних двох років. Функціональна моделька пропонується у двох версіях: DB5 Junior та DB5 Vantage Junior. Перша має електромотор потужністю 6,8 к.с., а друга може збільшувати продуктивність двигуна до 13,6 кінських сил. DB5 Junior коштує 35 тисяч фунтів стерлінгів, а DB5 Vantage Junior – 45 тисяч фунтів стерлінгів.

Новинка від Aston Martin та The Little Car Company під назвою DB5 Junior No Time To Die Edition з легкістю подвоює цінник дорожчої версії, піднімаючи планку до 90 тисяч фунтів стерлінгів , що конвертується у 3 268 929 гривень.

Aston Martin

Окрім шпигунських ґаджетів, така версія машинки має покращені характеристики. Зокрема, вдвічі збільшився запас ходу до 128 кілометрів, потужність залишилась на колишньому рівні, але максимальна швидкість зросла до 72 км/год, проти 48 км/год у звичайних DB5 Junior. Версія No Time To Die Edition вийде тиражем у 125 екземплярів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання