Audi через дивну причину відкликає кросовери однієї з моделей

Audi через дивну причину відкликає кросовери однієї з моделей

На ремонт вирушать декілька модифікацій.

Компанія Audi ухвалила рішення відкликати низку екземплярів кросоверів Q5 .

Про це повідомляє Consumer Reports.

Зазначається, що йдеться про 288 991 автомобіль цієї моделі. Як стало відомо, кросовери можуть раптово втратити потужність, якщо на задні сидіння потрапить рідина. Подібна несправність може збільшити ризик ДТП.

З’ясувалося, що під задніми кріслами встановлено один із блоків керування електронікою автомобіля. Якщо в цей елемент потрапить волога, то це може спричинити короткі замикання, що переведе автомобіль у аварійний режим. Сам кросовер зможе продовжити рух, проте потужність двигуна буде обмежена.

Як повідомили у NHTSA, в деяких випадках волога може потрапити в блок керування через днище автомобіля.

Наразі відомо, що компанія торкнеться кросоверів Q5 2016-2021 року випуску, модифікації SQ5 2017-2021 років випуску, а також версії Q5 Sportback і SQ5 Sportback.

Виробник особисто надішле всім водіям, машини яких підпадають під відгук, офіційні листи. Відповідно до них, потрібно надати транспортний засіб до найближчого дилерського центру. За рахунок виробника буде здійснено діагностику всіх автомобілів, а також необхідний ремонт із заміною проводів та блоку живлення. Якщо виникне потреба, то акумулятори також змінять.

Читайте також:

Майже 600 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування: названо причину

Популярний автовиробник відкликає свої електромобілі через серйозну проблему

Volvo відкличе понад 460 тисяч автомобілів через несправність подушки безпеки