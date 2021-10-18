Audi може випустити гібридну або електричну версію свого спорткара

Audi може випустити гібридну або електричну версію свого спорткара

Автомобіль буде мати близько 700 кінських сил.

Audi може випустити гібридну або електричну версію спорткара R8 у 2023 році.

Про це повідомляє сайт Auto Bild.

Подробиць щодо новинки не багато, але є кілька цікавих прогнозів. Очікується, що автомобіль буде використовувати 4,0-літровий двигун V8, який може видавати від 453 до 641 кінських сил. Цей агрегат використовується в декількох моделях Volkswagen Auto Group: від Audi RS до Lamborghini Urus.

Водночас вважається, що R8 буде мати близько 700 кінських сил і гібридну технологію. Хоча не варто заперечувати можливий вихід повністю електричної машини.

Кілька років тому Audi випробувала R8 на батарейках. Це був R8 e-Tron, який мав погані продажі – менше 100 одиниць. Проте електромобілі зараз популярні, тому Audi може ще раз випустити електричний суперкар.

Від Audi поки що немає офіційного підтвердження, чи вони продовжать лінію R8. Схоже, щоб про це дізнатися, доведеться почекати кілька років.

Раніше повідомлялося, що наступне покоління популярної моделі Audi отримає широку лінійку силових агрегатів.

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