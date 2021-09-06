Audi представила грандіозний електрокар, який має багато спільного з приватним літаком

Audi представила грандіозний електрокар, який має багато спільного з приватним літаком

Він буде мати 721 кінську силу та 750 км запасу ходу.

Audi представила концепт електрокара Grandsphere, який вона порівнює з приватним літаком через його рівень комфорту та бортові технології.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Автомобіль вийде у 2025 році. Він побудований на платформі PPE, яку виробник розробив разом з Porsche спеціально для електрокарів. Модель має 5,3 метра у довжину, 2 метри – у ширину, 1,39 метра – у висоту, а колісна база становить 3,19 метра.

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Grandsphere отримає автопілот четвертого рівня, який дозволить водію відпочивати під час поїздки і займатися своїми справами. В цей момент кермо і педалі будуть ховатися, але їх можна висунути, коли треба взяти авто під контроль.

Електромобіль не має центральної стійки, тому що задні двері відкривають проти ходу руху, і роблять вони це автоматично, коли пасажири підходять до Grandsphere. Замість задніх сидінь встановлений диван, на якому можуть сісти два або навіть більше пасажирів.

Модель оснащена двома електромоторами, які разом видають 721 кінську силу та 960 Нм крутного моменту. До "сотні" вона розганяється за трохи більше, ніж чотири секунди. Запас ходу – 750 кілометрів, а до 75% акумулятор можна зарядити всього за 25 хвилин.

audi-mediacenter.com

Раніше повідомлялося, що Audi відмовиться від випуску автомобілів із ДВЗ.

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