Аварія без паніки: що має зробити водій за першої хвилини після зіткнення

Поради водіям у разі ДТП / © ТСН.ua

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У разі дорожньо-транспортної пригоди водії повинні чітко дотримуватися вимог законодавства. Це допоможе уникнути юридичних проблем і зберегти право на компенсацію.

Про це повідомляє видання UA.MOTORS.

Найбільші помилки, яких припускаються учасники ДТП, — це втеча з місця події, підписання незрозумілих документів або відмова викликати поліцію. Такі дії можуть призвести не лише до втрати страхової виплати, а й до кримінальної відповідальності.

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Після зіткнення потрібно:

увімкнути аварійну сигналізацію;

виставити знак аварійної зупинки;

перевірити, чи є постраждалі;

при потребі викликати швидку допомогу, надаючи точну інформацію про місце події.

У випадку наявності травмованих чи суперечок між учасниками — виклик поліції є обов’язковим. Якщо ж серйозних пошкоджень або постраждалих немає, можна оформити європротокол.

Переміщення автомобіля з місця ДТП заборонене, окрім випадків, коли є загроза безпеці. В такому разі потрібно зафіксувати подію на фото та відео.

Слід також задокументувати обставини ДТП, зокрема: пошкодження авто, дорожню обстановку, погодні умови та контакти свідків. Після цього — обмінятися контактами, страховими полісами й документами на автомобіль з іншими учасниками пригоди.

Нагадаємо, багато водіїв і пасажирів навіть не замислюються над тим, яке місце в машині може виявитися найнебезпечнішим під час аварії. Однак дослідження показують, що розташування в салоні має вирішальне значення для виживання у разі ДТП.