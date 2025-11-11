Аварійка для "подяки" водіям може обернутися штрафом та втратою прав - деталі

Аварійка

Реклама

Використання аварійної сигналізації для «подяки» чи «привітання» на дорозі може обернутися штрафом. Правила дорожнього руху чітко визначають, коли «аварійка» дозволена, а коли її вмикати заборонено.

Про це пише видання MyMyCars.

В останні місяці серед автомобілістів активно обговорюється питання: чи може поліція оштрафувати водія за увімкнення аварійної сигналізації просто для «подяки» іншому учаснику руху. Виявляється, що у цьому випадку ризик отримати штраф цілком реальний.

Реклама

Аварійна сигналізація — це інструмент, призначений для попередження інших учасників руху про потенційно небезпечну ситуацію. Законодавство та правила дорожнього руху визначають конкретні випадки, коли її використання є обов’язковим:

у разі дорожньо-транспортної пригоди;

при вимушеній зупинці на дорозі;

якщо зупинка здійснюється за вимогою поліцейського;

коли водія засліплюють фари іншого автомобіля;

у разі технічної несправності транспортного засобу;

під час буксирування іншого автомобіля;

коли на машині є знак «Діти» під час посадки або висадки дітей;

у колоні транспортних засобів під час зупинки на дорозі.

Водночас правила категорично забороняють використовувати аварійку у випадках, що не пов’язані з безпекою руху:

під час паркування у заборонених місцях;

під час пошуку паркувального місця;

під час руху без вагомої причини, наприклад, щоб подякувати іншому водієві;

коли увімкнена сигналізація створює перешкоди або вводить в оману інших учасників дорожнього руху.

Отже, «подякувавши» аварійною сигналізацією, водій порушує правила дорожнього руху. Розмір штрафу залежить від серйозності порушення:

510 гривень — за неправильне використання аварійки без створення небезпечної ситуації;

1445 гривень — якщо дії водія призвели до загрози безпеці руху;

тимчасова втрата водійського посвідчення на строк від шести місяців до одного року — у разі серйозного порушення, що створило небезпечну ситуацію на дорозі.

Водночас у деяких випадках поліція може не штрафувати водія, якщо ситуація не була небезпечною і «аварійка» не впливала на інших учасників руху. Однак повністю покладатися на поблажливість правоохоронців не варто.

Реклама

Таким чином, використання аварійної сигналізації для жесту ввічливості, «дякую» або «привіт», хоча й стало популярним серед водіїв, фактично є порушенням правил дорожнього руху та може призвести до штрафних санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водії можуть отримати штраф до 80 000 гривень навіть без порушення ПДР.