Аварійка для "подяки" водіям може обернутися штрафом та втратою прав - деталі

За неправильне використання аварійки можна отримати штраф. штраф

Аварійка

Аварійка

Використання аварійної сигналізації для «подяки» чи «привітання» на дорозі може обернутися штрафом. Правила дорожнього руху чітко визначають, коли «аварійка» дозволена, а коли її вмикати заборонено.

Про це пише видання MyMyCars.

В останні місяці серед автомобілістів активно обговорюється питання: чи може поліція оштрафувати водія за увімкнення аварійної сигналізації просто для «подяки» іншому учаснику руху. Виявляється, що у цьому випадку ризик отримати штраф цілком реальний.

Аварійна сигналізація — це інструмент, призначений для попередження інших учасників руху про потенційно небезпечну ситуацію. Законодавство та правила дорожнього руху визначають конкретні випадки, коли її використання є обов’язковим:

  • у разі дорожньо-транспортної пригоди;

  • при вимушеній зупинці на дорозі;

  • якщо зупинка здійснюється за вимогою поліцейського;

  • коли водія засліплюють фари іншого автомобіля;

  • у разі технічної несправності транспортного засобу;

  • під час буксирування іншого автомобіля;

  • коли на машині є знак «Діти» під час посадки або висадки дітей;

  • у колоні транспортних засобів під час зупинки на дорозі.

Водночас правила категорично забороняють використовувати аварійку у випадках, що не пов’язані з безпекою руху:

  • під час паркування у заборонених місцях;

  • під час пошуку паркувального місця;

  • під час руху без вагомої причини, наприклад, щоб подякувати іншому водієві;

  • коли увімкнена сигналізація створює перешкоди або вводить в оману інших учасників дорожнього руху.

Отже, «подякувавши» аварійною сигналізацією, водій порушує правила дорожнього руху. Розмір штрафу залежить від серйозності порушення:

  • 510 гривень — за неправильне використання аварійки без створення небезпечної ситуації;

  • 1445 гривень — якщо дії водія призвели до загрози безпеці руху;

  • тимчасова втрата водійського посвідчення на строк від шести місяців до одного року — у разі серйозного порушення, що створило небезпечну ситуацію на дорозі.

Водночас у деяких випадках поліція може не штрафувати водія, якщо ситуація не була небезпечною і «аварійка» не впливала на інших учасників руху. Однак повністю покладатися на поблажливість правоохоронців не варто.

Таким чином, використання аварійної сигналізації для жесту ввічливості, «дякую» або «привіт», хоча й стало популярним серед водіїв, фактично є порушенням правил дорожнього руху та може призвести до штрафних санкцій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водії можуть отримати штраф до 80 000 гривень навіть без порушення ПДР.

