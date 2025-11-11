- Дата публікації
Аварійка для "подяки" водіям може обернутися штрафом та втратою прав - деталі
За неправильне використання аварійки можна отримати штраф. штраф
Використання аварійної сигналізації для «подяки» чи «привітання» на дорозі може обернутися штрафом. Правила дорожнього руху чітко визначають, коли «аварійка» дозволена, а коли її вмикати заборонено.
Про це пише видання MyMyCars.
В останні місяці серед автомобілістів активно обговорюється питання: чи може поліція оштрафувати водія за увімкнення аварійної сигналізації просто для «подяки» іншому учаснику руху. Виявляється, що у цьому випадку ризик отримати штраф цілком реальний.
Аварійна сигналізація — це інструмент, призначений для попередження інших учасників руху про потенційно небезпечну ситуацію. Законодавство та правила дорожнього руху визначають конкретні випадки, коли її використання є обов’язковим:
у разі дорожньо-транспортної пригоди;
при вимушеній зупинці на дорозі;
якщо зупинка здійснюється за вимогою поліцейського;
коли водія засліплюють фари іншого автомобіля;
у разі технічної несправності транспортного засобу;
під час буксирування іншого автомобіля;
коли на машині є знак «Діти» під час посадки або висадки дітей;
у колоні транспортних засобів під час зупинки на дорозі.
Водночас правила категорично забороняють використовувати аварійку у випадках, що не пов’язані з безпекою руху:
під час паркування у заборонених місцях;
під час пошуку паркувального місця;
під час руху без вагомої причини, наприклад, щоб подякувати іншому водієві;
коли увімкнена сигналізація створює перешкоди або вводить в оману інших учасників дорожнього руху.
Отже, «подякувавши» аварійною сигналізацією, водій порушує правила дорожнього руху. Розмір штрафу залежить від серйозності порушення:
510 гривень — за неправильне використання аварійки без створення небезпечної ситуації;
1445 гривень — якщо дії водія призвели до загрози безпеці руху;
тимчасова втрата водійського посвідчення на строк від шести місяців до одного року — у разі серйозного порушення, що створило небезпечну ситуацію на дорозі.
Водночас у деяких випадках поліція може не штрафувати водія, якщо ситуація не була небезпечною і «аварійка» не впливала на інших учасників руху. Однак повністю покладатися на поблажливість правоохоронців не варто.
Таким чином, використання аварійної сигналізації для жесту ввічливості, «дякую» або «привіт», хоча й стало популярним серед водіїв, фактично є порушенням правил дорожнього руху та може призвести до штрафних санкцій.
